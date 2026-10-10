Nem volt szép, drámai annál inkább: a 92. percben, emberhátrányban egyenlített a Spurs az MU ellen

Topklubok roncsderbije. Csúnyán hangzik, mégis be lehetett így harangozni a 2025-ös Európa-liga-döntő bajnoki „visszavágóját”: a Manchester United a 12. helyről várta a szombati rangadót az Old Traffordon, a meccset a Tottenham Hotspur ellen vívta, amelyik az elmúlt két idényben egyaránt 17. lett, a kezdő sípszó előtt pedig az utolsó, 20. helyen állt, öt forduló alatt megszerzett két ponttal.

Az első félidőben inkább a Spurs irányított, az MU csupán egy lövésig jutott. A második félidőben már szebb futballt láttunk, a Manchester United is oda-odaért a kapu elé, majd jött egy pazar támadás, amelynek végén Bryan Mbeumo remek befejezéssel szerezte meg a vezetést a Unitednek.

Öt perccel később Rodrigo Bentancurt kiállították, az MU pedig egyre több helyzetet dolgozott ki, úgy tűnt, vége a meccsnek. Nem volt: a 92. percben Sandro Tonali beadására Dominic Solanke érkezett Lisandro Martínez mellett középen, és estében a hálóba fejelt, ezzel lett 1–1. A folytatásban gól már nem esett, döntetlen lett a vége – Michael Carrick aggódhat, Roberto De Zerbi talán elégedettebb.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester United–Tottenham Hotspur 1–1 (Mbeumo 73., ill. Solanke 90+2.)

Kiállítva: Bentancur (78., Spurs)

Aston Villa–Brentford 2–2 (N. Jackson 12., McGinn 77., ill. Jarmoljuk 10., Ajer 79.)

Ipswich Town–Fulham 2–1 (A. Ouattara 88., O'Shea 90+2., ill. Sessegnon 55.)

Chelsea–AFC Bournemouth 5–1 (Henderson 2., 70., Rogers 3., Joao Pedro 46., 67., ill. Evanilson 51.)

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 53., Hadzsam 90+3.)

Kiállítva: Strujik (57., Brighton)

Arsenal–Leeds United 2–1 (Calafiori 62., B. Guimaraes 70., ill. Justin 55.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Hull City–Everton

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)