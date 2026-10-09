„Le kéne állni a botoxszal” – a korábbi Palace-elnöknek üzent Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo bizalmasa, Piers Morgan egy műsorban heves vitába bonyolódott Simon Jordannel, a Crystal Palace egykori elnökével a portugál csillag Jorge Jesusszal folytatott pengeváltásával kapcsolatban. Míg Morgan nem meglepő módon az ötszörös aranylabdás igaza mellett érvelt, Jordan a szövetségi kapitány védelmére kelt – írja a Marca.

„Mindannyian tudjuk, hogy Cristiano Ronaldo remek futballista. De húzd ki a fejed a hátsójából, és egyszer az életben légy objektív” – tanácsolta Morgannek a volt Palace-főnök.

Morgan ezután privát üzenetben elküldte a felvételt a CR-nek, aki a következőképp reagált: „Mondd meg annak szőke fickónak, hogy álljon le a botoxszal. Úgy néz ki, mint egy alma.”

Az üzletemberként is sikeres Jordan természetesen felvette a kesztyűt. „Botox? Bárcsak használnám... Azért köszi a bókot – válaszolta, majd folytatta a gúnyolódást: – Bréking magától Cristiano Ronaldótól: alma vagyok, egy szőke alma gyanúsan sima arcbőrrel.”