Nemzeti Sportrádió

Kérdés volt? Szoboszlaié a hónap gólja a Liverpoolnál – videó

R. D. P.R. D. P.
2026.10.09. 21:52
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Szoboszlai Dominik élete egyik legszebb gólját szerezte (Fotó: Getty Images)
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hónap gólja Szoboszlai Dominik Liverpool FC
Szoboszlai Dominik Tottenham Hotspur ellen szerzett látványos találatát választották meg a Liverpoolnál augusztus és szeptember legszebb góljának.

A magyar válogatott középpályás az Anfieldben, a Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzésen vette be a kaput egy távoli, hatalmas erejű lövéssel. A szurkolók körében rendezett szavazáson ez a gól egyértelmű fölénnyel végzett az első helyen.

 

hónap gólja Szoboszlai Dominik Liverpool FC
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