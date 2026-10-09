Kérdés volt? Szoboszlaié a hónap gólja a Liverpoolnál – videó
Szoboszlai Dominik Tottenham Hotspur ellen szerzett látványos találatát választották meg a Liverpoolnál augusztus és szeptember legszebb góljának.
A magyar válogatott középpályás az Anfieldben, a Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzésen vette be a kaput egy távoli, hatalmas erejű lövéssel. A szurkolók körében rendezett szavazáson ez a gól egyértelmű fölénnyel végzett az első helyen.
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