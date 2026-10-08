Nemzeti Sportrádió

Carragher szerint többéves büntetést kéne kapnia a Manchester Citynek

B. A. P.B. A. P.
2026.10.08. 13:26
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Jamie Carragher szerint több évre kell megbüntetni a Manchester Cityt (Fotó: Getty Images)
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Jamie Carragher Manchester City angol bajnokság
A korábban a Liverpoolban játszó, jelenleg szakértőként dolgozó Jamie Carragher megjósolta, mit tesznek a Manchester City játékosai, ha a klubot kizárják a Premier League pénzügyi szabályainak szisztematikus megsértése miatt

Mint ismert, a Premier League megbízásából felállított független bizottság bűnösnek találta a Manchester Cityt a liga pénzügyi szabályainak súlyos megsértésében, amely a 2009–2010-es és a 2017–2018-as idény közötti időszakra terjed ki. 

A City más, szintén fiktív egyezségeket is felhasznált a bevételei mesterséges felfújására és költségei csökkentésére, miközben hamis pénzügyi beszámolókat nyújtott be a hatóságoknak. Ezzel a működéssel jelentősen túllépte a Premier League, valamint az UEFA költési korlátait, ráadásul a folyamat során többször is megszegte az együttműködési és jóhiszeműségi kötelezettségét a liga vizsgálata szerint.

A potenciális büntetés egyelőre nem ismert. A kiszabható tételek a megrovástól és a pénzbírságtól kezdve a visszamenőleges hatályú pontlevonáson át a bajnokságból való kizárásig, vagyis az alsóbb osztályba sorolásig terjednek.

Jamie Carragher úgy gondolja, hogy mivel a Manchester Cityt több éven át követett el szabálysértést, ezért hasonló időtartamra kell kiszabni a büntetést. A korábban a Liverpoolban játszó Carragher hozzátette, hogy a másodosztályba való visszasorolás nem lenne elegendő büntetés. „Hallottam, hogy egyesek 100 pontos levonásról beszélnek, de ez csupán egy szezonra vonatkozna, ami miatt kiesnének, aztán újra visszatérnének” mondta Carragher a The Overlap című műsorban.

„Ha a jelenlegi játékosokat nézzük, néhányan elmennének, de szerintem néhányan azt mondanák: »Egy évig elviselném.« Ez emellett összekovácsolja a szurkolókat is. De mivel ez már olyan régóta tart, úgy gondolom, hogy a büntetésnek több évre kellene szólnia – három-öt évre –, és akkor a játékosok továbbállnának – vélte Carragher. – De ott van még a pénzügyi szempont is: hogyan tudják kifizetni ezeknek a játékosoknak a fizetését, ha nincs Premier League-ből származó bevételük? Ha ennyi pénzt kell kifizetniük, miközben csak annyit költhetnek, amennyit bevételként szereznek, akkor mostantól be kell tartaniuk ezt a szabályt.”

A Manchester City fellebezést nyújtott be és továbbra is ártatlannak vallja magát. A korábbi liverpooli játékos a klub tulajdonosi köréről is megmondta véleményét. „Ezekről a tulajdonosok egyből azt mondtam, nem tudom, hogyan tudják tovább folytatni. Hogyan lehetne bízni bennük, ha bűnösnek találják őket ebben az ügyben? A probléma az, hogy attól tartok, ha elveszítik a fellebbezést, nem kezelik úgy a helyzetet, hogy »Oké, rendben, továbblépünk, elfogadjuk a büntetést.«”

Carragher így folytatta: „Úgy gondolom, hogy származásuk, hatalmuk és anyagi erőforrásaik miatt soha nem fogják beismerni, hogy ebben a kérdésben tévedtek, és mindig azt fogják állítani, hogy velünk szemben igazságtalanság történt. Ez az egész egy színjáték volt – akár a Premier League, akár egyes személyek részéről. És szerintem továbbra is csak elhúzzák az ügyet, ez pedig szerintem a sárba rántja a sportágat.”

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Jamie Carragher Manchester City angol bajnokság
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