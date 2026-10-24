Hiába Haaland újabb gólja, az Aston Villa elvette a Man. City veretlenségét

Hibátlan mérlegét megvédeni érkezett a City Birminghambe, de a küldetés sikere nagyon hamar veszélybe került: a 6. percben Marc Guéhi labdakezelési hibáját kihasználva John McGinn kiugratta a bal oldalon Nicolas Jacksont, aki egy csel után éles szögből a léc alá lőtt (1–0).

A hátrányba kerülő vendégek felpörgették játékukat, többször megdolgoztatták Szuzuki Ziont a hazai kapuban, Iliman Ndiaye egyszer a kapufát is megdöngette, de az egyenlítés nem jött össze. A Villa sem adta fel az ellencsapások lehetőségét, azonban a City védelme legkésőbb az utolsó pillanatban összezárt.

A szünet után viszonylag hamar megszületett a vendégek áhította egyenlítő gól, Erling Haaland fejelt a kapuba (1–1, sorozatban a hetedik bajnokiján talált be, ez volt a kilencedik gólja ebben a kiírásban), csakhogy a meccs hőse címre korábban bejelentkező Nicolas Jackson sem késett sokáig a válasszal: ő dobta támadásba az éppen becserélt Ibrahim Mbayét a jobb oldalon, felért a középre adáshoz, és laposan a hálóba lőtt – a labda Gianluigi Donnarumma hóna alatt csúszott be (2–1).

A hátralévő mintegy fél órában a City jelentős nyomást fejtett ki legalább az egyenlítésért, de nem jött össze a második gól; Enzo Maresca csapata így már nem százszázalékos, míg a rossz rajt után lendületbe jövő Villa a legutóbbi négy fordulóban három győzelmet könyvelt el.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Aston Villa–Manchester City 2–1 (N. Jackson 6., 60., ill. Haaland 52.)

Később

16.00: Arsenal–Everton

16.00: Coventry City–Fulham

18.30: Chelsea–Tottenham Hotspur

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Hull City–Brentford

15.00: Liverpool–Brighton

15.00: Manchester United–Bournemouth

17.30: Sunderland–Leeds United

Pénteken játszották

Ipswich Town–Nottingham Forest 1–1 (Enciso 41., ill. Ne. Williams 13.)