Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: ETO FC–Újpest 1–0

Hiába Haaland újabb gólja, az Aston Villa elvette a Man. City veretlenségét

K. Zs.K. Zs.
2026.10.24. 15:23
A sötét mezes Nicolas Jackson lövése után a labda a hálóba tart – ez volt a Villa első gólja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Aston Villa Premier League Manchester City
Az Aston Villa hazai pályán 2–1-re legyőzte az eddig százszázalékos Manchester Cityt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 8. fordulójának szombat kora délutáni mérkőzésén.

Hibátlan mérlegét megvédeni érkezett a City Birminghambe, de a küldetés sikere nagyon hamar veszélybe került: a 6. percben Marc Guéhi labdakezelési hibáját kihasználva John McGinn kiugratta a bal oldalon Nicolas Jacksont, aki egy csel után éles szögből a léc alá lőtt (1–0).

A hátrányba kerülő vendégek felpörgették játékukat, többször megdolgoztatták Szuzuki Ziont a hazai kapuban, Iliman Ndiaye egyszer a kapufát is megdöngette, de az egyenlítés nem jött össze. A Villa sem adta fel az ellencsapások lehetőségét, azonban a City védelme legkésőbb az utolsó pillanatban összezárt. 

A szünet után viszonylag hamar megszületett a vendégek áhította egyenlítő gól, Erling Haaland fejelt a kapuba (1–1, sorozatban a hetedik bajnokiján talált be, ez volt a kilencedik gólja ebben a kiírásban), csakhogy a meccs hőse címre korábban bejelentkező Nicolas Jackson sem késett sokáig a válasszal: ő dobta támadásba az éppen becserélt Ibrahim Mbayét a jobb oldalon, felért a középre adáshoz, és laposan a hálóba lőtt – a labda Gianluigi Donnarumma hóna alatt csúszott be (2–1).

A hátralévő mintegy fél órában a City jelentős nyomást fejtett ki legalább az egyenlítésért, de nem jött össze a második gól; Enzo Maresca csapata így már nem százszázalékos, míg a rossz rajt után lendületbe jövő Villa a legutóbbi négy fordulóban három győzelmet könyvelt el.

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Aston Villa–Manchester City 2–1 (N. Jackson 6., 60., ill. Haaland 52.)
Később
16.00: Arsenal–Everton
16.00: Coventry City–Fulham
18.30: Chelsea–Tottenham Hotspur

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Hull City–Brentford
15.00: Liverpool–Brighton
15.00: Manchester United–Bournemouth
17.30: Sunderland–Leeds United
Pénteken játszották
Ipswich Town–Nottingham Forest 1–1 (Enciso 41., ill. Ne. Williams 13.)

 

 

Aston Villa Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

PL: nem bírt egymással az Ipswich és a Nottingham a pénteki nyitányon

Angol labdarúgás
18 órája

Premier League: Haaland játszhat az Aston Villa ellen

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:37

Iraola megerősítette, Szoboszlai nem lép pályára vasárnap

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:34

Marko Nikolics: Túlságosan tiszteltük a Manchester Cityt

Bajnokok Ligája
2026.10.21. 07:41

Foden mesterhármast szerzett, öt gólig jutott az AEK ellen a Manchester City

Bajnokok Ligája
2026.10.20. 22:55

Videó: „Szoboszlai a legjobb szabadrúgáslövő jelenleg” – Declan Rice válasza Roberto Carlosnak

Minden más foci
2026.10.20. 19:26

Rögbilabdát rúgott be egy szurkoló a stadionba a Liverpool meccsén – videó

Angol labdarúgás
2026.10.20. 12:07

Nagymértékű pontlevonás és akár két év másodosztály várhat a Cityre – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.10.20. 11:32