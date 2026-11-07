Liam Delap duplázott, a Forest végig vezetve tört borsot a City orra alá

Alaposan meglepte Oliver Glasner csapata a Cityt azzal, hogy már az első percekben nekiesett ellenfelének, s a bátor hozzáállásnak meg is lett az eredménye. A hatodik percben a nyomás alatt levő Gvardioltól Jair Cunha vette el a labdát, majd 16 méterről Donnarumma mellett a jobb alsóba gurított. Tizenkét perccel később újabb gólt szerzett a Forest, ezúttal Liam Delap gyalogolt a saját térfeléről indulva a 16-osig, majd 15 méterről a léc alá bikázott. A kapott gólok felrázták Enzo Maresca gárdáját, amely igyekezett még a szünet előtt szépíteni, de a mezőnyfölény ellenére kétgólos nottinghami előnnyel fordultak a csapatok.

A fordulás után nem kellett sokat várni a szépítő találatra, Rayan Cherki egy védő által kioxizott labdát ágyúzott kapásból, 16 méterről a jobb felső sarokba. A vendégdrukkerek bő húsz percig reménykedhettek, a 73. percben ugyanis jött a hazaiak második gólját szerző Delap, s ezúttal 11 méterről ragasztott bődületesen nagy gólt a bal felső sarokba, eldöntve a lényegi kérdéseket. A hátralevő időben a City ötlettelenül, hitehagyottan futballozott, s üres kézzel távozott a City Groundról, míg a Forest ellépett a kiesőzónából, a maga helyére taszítva a vasárnap pályára lépő Manchester Unitedet. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Nottingham Forest–Manchester City 3–1 (J. Cunha 6., Delap 18., 73., ill. Cherki 52.)

Fulham–Newcastle United 1–1 (Muniz 83., ill. Murphy 80.)

Arsenal–Hull City 1–0 (Ödegaard 72.)

Leeds United–Tottenham Hotspur 1–0 (Okafor 79.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Brighton & Hove Albion–Brentford

15.00: Crystal Palace–Liverpool FC

15.00: Ipswich Town–AFC Bournemouth

15.00: Sunderland–Chelsea

17.30: Manchester United–Aston Villa

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Everton–Coventry City 3–1