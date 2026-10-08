A Liverpool több kulcsjátékosa is megsérült a válogatott szünet alatt

A Liverpoolban Connor Bradley, Frederico Chiesa, Hugo Ekitiké és Giovanni Leoni sem volt bevethető a Bournemouth elleni szeptemberi mérkőzésen. Közülük hárman hosszú távú sérülést szenvedtek, Chiesa viszont akár már játszhat a Manchester City ellen.

A válogatott szünet során Jeremy Jacquet, Cody Gakpo és Alexander Isak is elhagyta hazája csapatát sérülés miatt.

„Úgy tudom, Isak és Gakpo is sérülés miatt hagyta el a válogatottat. Most az a kérdés, hogy időben felépülnek-e ahhoz, hogy segítsenek nekünk a következő mérkőzésen, vagy sem. Jelenleg azonban mindketten sérültek” – nyilatkozta játékosai kapcsán Andoni Iraola.

Az idényben a Liverpoolban eddig négy gólt szerző Isak Románia ellen betalált, de több mérkőzésen nem lépett pályára. Graham Potter, a svédek szövetségi kapitánya így fogalmazott: „van egy kis gondja a combjával. Nem komoly, de mivel rövid időn belül rengeteg mérkőzésünk van, nem lép majd pályára. A mérkőzés közben történt. Mint minden másnál, a játék során néha zúzódások és horzsolások keletkeznek, és az ember azt gondolhatja, hogy csak egy kis izomláz vagy valami hasonló. De valójában a mérkőzés után 24, 48 órával kiderül, hogy nem egészen az, amire gondoltál.”

Cody Gakpo pontot érő gólt szerzett Németország ellen, Szerbia ellen viszont 17 perc után le kellett cserélni. A holland eddig hat gólban vállalt szerepet a Liverpoolban, kérdéses, hogy bevethető lesz-e vasárnap.

Jeremy Jacquet fiatal kora ellenére berobbant a „vörösök” védelmébe. A franciák első NL-meccsén a kispadon volt, Belgium és Olaszország ellen azonban végig a pályán volt. A belgák elleni második mérkőzésen viszont keretben sem volt. A Francia Labdarúgó-szövetség bejelentése alapján a liverpooli védő combizomhúzódást szenvedett, így nála is kérdéses, játszhat-e a Manchester City ellen.

Enzo Maresca csapata ilyen szempontból jobban áll. A Premier League honlapja szerint egyedül Nico O'Reilly sérült a manchesteriek közül. Az angol válogatott játékos gólpasszt adott a Spanyolország ellen 3–2-re elbukott hazai NL-találkozón aztán viszont visszatért klubjához, állapotáról sem a klub, sem a szövetség nem adott tájékoztatást.

Nem alakult jól a válogatott szünet az Arsenal számára sem. A William Saliba, Ben White, Christhian Mosquera trióhoz Ezri Konsa és Kai Havertz is csatlakozott. Utóbbit combizomsérülés miatt rögtön az első meccsen le kellett cserélni 30 perc játék után. Ezri Konsa Spanyolország és Horvátország ellen is végig a pályán volt, a csehek ellen egyszer a kispadon volt, a második meccs előtt pedig visszautazott Londonba izomsérülés miatt. „Már a felkészülés kezdetén is fájdalmakkal küzdött. A Spanyolország elleni mérkőzésen a helyzet tovább romlott. A táborban maradt, mindent megtett, hogy a horvátországi mérkőzésen pályára lépjen, és zöld utat kapott. Sajnos újabb ütést kapott a combizmára, ami enyhe sérülést okozott. Úgy döntöttünk, nem engedjük, hogy a fájdalmaival újra pályára lépjen. Semmi komoly, de nem érdemes kockáztatni” – nyilatkozta állapotáról Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

16.00: Aston Villa–Brentford

16.00: Ipswich Town–Fulham

16.00: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion

18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Hull City–Everton

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Coventry–Newcastle United (Tv: Spíler1)