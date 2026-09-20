Őrült meccs Manchesterben: hiába a Brobbey-tripla, a City legyőzte a Sunderlandet
Alighanem az idény egyik legpimaszabb s egyben legzseniálisabb gólját rúgta Enzo Fernández a Manchester City–Sunderland mérkőzés 9. percében. A manchesteriek nyáron szerzett argentin világbajnoka a jobb oldalon, nagyjából a tizenhatossal egy vonalban végezhetett el szabadrúgást, s ahelyett, hogy Erling Haaland fejét kereste volna, mesteri mozdulattal tekert a bal felső sarokba. A meccset egyébként rendkívül élénken kezdő „fekete macskákat” nem igazán törte meg a kétségkívül demoralizáló gól, három perccel később egyenlítettek: Enzo Le Fée passzából Brian Brobbey lőtte ki a bal alsót.
Valamivel több mint negyedóra múlva jött az újabb gólváltás: a 29. percben remek labdaszerzés után Rayan Cherki Antoine Semenyo passzából lőtt okos gólt, majd megint Brian Brobbey következett, aki ezúttal Thomas Meunier átadását értékesítette. Antoine Semenyo nem érte be egy gólpasszal: a ghánai szélső rövid felszabadítás után helyezett a kapu közepébe. Kisvártatva Haaland puskázott el egy ziccert – nem unatkozott a közönség az első félidőben, s ez a kifejezetten jól futballozó látogatóknak is köszönhető volt.
A szünet után az 57. percig kellett várni a következő gólra: Cherki passzolt élesen középre Haaland és Antoine Semenyo közé, a menteni igyekvő védők elvétették a labdát, a norvég pedig talán maga is berúghatta volna, de előzékenyen átengedte azt a társának, aki nem hibázott. De nem ez a meccs lett volna, ha a City góljára szinte azonnal nem jön válasz: Nilson Agulo helyzeténél Brian Brobbey (ki más?) talált közvetlen közelről a kapuba.
A hollandnak nem sokkal később meglehetett volna a negyedik gólja is, ám a védőknek sikerült a kapu torkából kirúgniuk a labdát. Végül is nem Brobbey szerzett mesternégyest, és lett iksz az állás, hanem a City döntötte el a meccset: Josko Gvardiol balról centerezett laposan, középen érkezett Erling Haaland, és becsúszva a kapuba juttatta a labdát. Bár még nagyon a szezon elején járunk, az kijelenthető: ezzel a meccsel nagyon magasra tették a többiek előtt a lécet a csapatok... 5–3
Lényegesen kevesebb eseményt jegyezhettünk fel a Leeds United–Crystal Palace mérkőzésen, amelyet Adam Herczeg dirigált: a magyar származású játékvezetőnek az volt az első Premier League-mérkőzése. A valamivel veszélyesebb hazaiak legnagyobb gólszerzési esélye Tanaka Ao előtt adódott, de a japán válogatott középpályás kihagyta a ziccert.
A második félidőben hét percet kellett várni, hogy történjen valami, ekkor a londoniak balbekkje, Tyrick Mitchell talált a kapuba, ám a VAR-vizsgálat kiderítette: a gól lesről esett. A túloldalon Dominic Calvert-Lewin előtt adódott ziccer, ám erőtlenül a kapusba lőtt – az unalmas meccsen a 0–0-s eredmény tökéletesen tükrözte a látottakat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Manchester City–Sunderland 5–3 (E. Fernández 9., Cherki 29., Semenyo 43., 57., Haaland 81., ill. Brobbey 12., 33., 59.)
Leeds United–Crystal Palace 0–0
Bournemouth–Liverpool 0–1 (Isak 57.)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Coventry City 0–1 (Dasilva 55.)
Tottenham Hotspur–Aston Villa 2–3 (Gallagher 86., Van Hecke 90+8., ill. Manzambi 45+4., Jackson 67., Buendía 79.)
Brighton & Hove Albion–Arsenal 3–0 (P. Gross 31., Kosztulasz 45., Andrés 57.)
Everton–Ipswich Town 1–0 (Barry 11.)
Kiállítva: Fatawu (67., Ipswich)
Newcastle United–Hull City 2–1 (Willock 3., Hall 7., ill. Cho 67.)
Pénteken játszották
Brentford–Chelsea 3–0 (J. Anthony 61., Igor Thiago 83., F. Carvalho 90+5.)