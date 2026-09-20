Őrült meccs Manchesterben: hiába a Brobbey-tripla, a City legyőzte a Sunderlandet

Alighanem az idény egyik legpimaszabb s egyben legzseniálisabb gólját rúgta Enzo Fernández a Manchester City–Sunderland mérkőzés 9. percében. A manchesteriek nyáron szerzett argentin világbajnoka a jobb oldalon, nagyjából a tizenhatossal egy vonalban végezhetett el szabadrúgást, s ahelyett, hogy Erling Haaland fejét kereste volna, mesteri mozdulattal tekert a bal felső sarokba. A meccset egyébként rendkívül élénken kezdő „fekete macskákat” nem igazán törte meg a kétségkívül demoralizáló gól, három perccel később egyenlítettek: Enzo Le Fée passzából Brian Brobbey lőtte ki a bal alsót.

Valamivel több mint negyedóra múlva jött az újabb gólváltás: a 29. percben remek labdaszerzés után Rayan Cherki Antoine Semenyo passzából lőtt okos gólt, majd megint Brian Brobbey következett, aki ezúttal Thomas Meunier átadását értékesítette. Antoine Semenyo nem érte be egy gólpasszal: a ghánai szélső rövid felszabadítás után helyezett a kapu közepébe. Kisvártatva Haaland puskázott el egy ziccert – nem unatkozott a közönség az első félidőben, s ez a kifejezetten jól futballozó látogatóknak is köszönhető volt.

A szünet után az 57. percig kellett várni a következő gólra: Cherki passzolt élesen középre Haaland és Antoine Semenyo közé, a menteni igyekvő védők elvétették a labdát, a norvég pedig talán maga is berúghatta volna, de előzékenyen átengedte azt a társának, aki nem hibázott. De nem ez a meccs lett volna, ha a City góljára szinte azonnal nem jön válasz: Nilson Agulo helyzeténél Brian Brobbey (ki más?) talált közvetlen közelről a kapuba.

A hollandnak nem sokkal később meglehetett volna a negyedik gólja is, ám a védőknek sikerült a kapu torkából kirúgniuk a labdát. Végül is nem Brobbey szerzett mesternégyest, és lett iksz az állás, hanem a City döntötte el a meccset: Josko Gvardiol balról centerezett laposan, középen érkezett Erling Haaland, és becsúszva a kapuba juttatta a labdát. Bár még nagyon a szezon elején járunk, az kijelenthető: ezzel a meccsel nagyon magasra tették a többiek előtt a lécet a csapatok... 5–3

Lényegesen kevesebb eseményt jegyezhettünk fel a Leeds United–Crystal Palace mérkőzésen, amelyet Adam Herczeg dirigált: a magyar származású játékvezetőnek az volt az első Premier League-mérkőzése. A valamivel veszélyesebb hazaiak legnagyobb gólszerzési esélye Tanaka Ao előtt adódott, de a japán válogatott középpályás kihagyta a ziccert.