Kétgólos előnyről esett ki otthon a Manchester United a Ligakupából

Nem bízta a véletlenre dolgokat a Manchester United a Brighton & Hove Albion elleni hazai Ligakupa-mérkőzésen, a „vörös ördögök” a 10. percben már kétgólos előnyben voltak. Az első találatot Youri Tielemans passzából a 19 éve csatár, Shea Lacey szerezte, hogy aztán két perccel később Mason Mount egy kipattanó labdát a kapuba „igazítson”. Bár a vendégek jóval veszélyesebben játszottak, s többet is birtokolták a labdát, mégsem sakk-mattra kijátszott akcióból, hanem hosszú indításból szépítettek: Dzsauen Hadzsam hosszú indítására Haralambosz Kosztulasz startolt rá, s a védőket megelőzve bevette Karl Darlow kapuját. A brightoni fölény a második félidőben újabb gólokat termett: a 65. percben a veterán német középpályás, Pascal Gross bombázott a bal alsó sarokba, öt percre rá Maxim De Cuyper már a „sirályokat” juttatta vezetéshez. A United a hátralévő időben mindent megtett az egyenlítés érdekében, amely Marcus Rashford lábában volt, de Jason Steele hatalmas bravúrral kispárgázta a jobb alsóba tartó labdát. A statisztikákkal foglalkozó Opta szerint a Manchester Uniteddel 50 év után fordult elő újra, hogy kétgólos vezetésről kapjon ki az Old Traffordon, 1976 szeptemberében a Tottenham Hotspur fordított ilyen hátrányból vendégként. 2–3

A Premier League-ben jelenleg az utolsó két helyen álló két csapat, a Coventry City és az Aston Villa meccsén az Európa-liga-címvédő birminghamiek vezettek a 7. percben Tammy Abraham góljával, ám a hazaiak dán középpályása, Victor Torp húsz perccel később egyenlített. A Villa még a szüntet előtt visszaszerezte előnyét, Ibrahim Mbaye előkészítéséből Ross Barkley volt eredményes. Közel egy óra elteltével növelni tudta fórját a vendégcsapat: két gólszerzőjük összjátékából Tammy Abraham talált be másodszor is, bebiztosítva a Villa sikerét. 1–3

Hazai győzelem született Liverpoolban, ahol az Everton a Wolverhampton Wandererst fogadta – a mérkőzést az argentin Carlos Alcaraz gólja döntötte el az első osztályú csapat javára. 1–0

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Manchester United–Brighton & Hove Albion 2–3

Coventry City–Aston Villa 1–3

Everton–Wolverhampton (II.) 1–0

Fleetwood Town (IV.)–Sheffield United (III.) 1–0