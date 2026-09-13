Nemzeti Sportrádió

„Elfogadhatatlan!” – hiába az Arsenal újabb győzelme, Arteta keményen kritizálta a játékvezetőt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.13. 12:25
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Mikel Arteta a sárga lapját azért kapta, mert túl sokszor hagyta el a technikai zónát (Fotó: Getty Images)
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VAR Arsenal Sunderland Mikel Arteta John Brooks Premier League játékvezető
Bár az Arsenal 2–0-s győzelmet aratott a Sunderland otthonában, Mikel Arteta egyáltalán nem volt elégedett a mérkőzés után. Az észak-londoniak vezetőedzője élesen kritizálta a játékvezetői döntést, amelynek nyomán a Sunderland a második félidő elején tizenegyest kapott.

A vitatott jelenetre egy szöglet után került sor. Ezri Konsa és Dan Ballard párharcát követően a játékvezető a büntetőpontra mutatott, miután úgy ítélte meg, hogy az Arsenal védője szabálytalanul akadályozta ellenfelét. A döntést a VAR is megvizsgálta, majd helybenhagyta.

A Premier League-ben ettől az idénytől kezdve a játékvezetők a szögleteknél kiemelt figyelmet fordítanak a lökésekre és birkózásokra. John Brooks az eset közben úgy ítélte meg, hogy Konsa „teljesen rajta van” Ballardon.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27
Egyesek szerint inkább Dan Ballard húzta magára és a földre Ezri Konsát (Fotó: Getty Images)

A Sunderland azonban nem tudta kihasználni a lehetőséget. Enzo Le Fée tizenegyesét David Raya bravúrosan kivédte, így az Arsenal megúszta a veszélyt. Alig néhány perccel később pedig már a londoniak szerezték meg a vezetést: Bruno Guimaraes a tizenhatoson kívülről vette be a hazaiak kapuját.

Az Arsenal a hosszabbításban Bukayo Saka büntetőjével tette biztossá a 2–0-s sikert, Mikel Arteta azonban a lefújás után sem tudott önfeledten örüln: „Hatalmas győzelem, de nagyon másképp is alakulhatott volna. Megváltoztathatták volna a mérkőzést” – mondta a TNT Sportsnak.

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Le Fée kihagyott büntetője megbosszulta magát, Guimaraes bombájával és Saka tizenegyesével győzött a címvédő.

Amikor megkérdezték tőle, hogy a Sunderlandnek megítélt tizenegyesre gondol-e, Arteta egyértelmű választ adott: „Igen. Ez ezen a szinten elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan! Ez megváltoztathatja az idényt, a bajnoki cím sorsának alakulását. Tízszer is visszanéztem, hogy biztos legyek benne.”

„27 éve vagyok a futballban, és ez semmilyen esetben, semmilyen körülmények között, semmilyen szinten és egyik ligában sem tizenegyes. Élőben is láttam, és azt gondoltam, hogy ilyen döntést egyszerűen nem lehet meghozni…”

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Sunderland–Arsenal 0–2 (Guimaraes 58., Saka 90+7. – 11-esből)
Kiállítva: Reinildo (Sunderland, 90+6.)

 

 

VAR Arsenal Sunderland Mikel Arteta John Brooks Premier League játékvezető
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