„Elfogadhatatlan!” – hiába az Arsenal újabb győzelme, Arteta keményen kritizálta a játékvezetőt
A vitatott jelenetre egy szöglet után került sor. Ezri Konsa és Dan Ballard párharcát követően a játékvezető a büntetőpontra mutatott, miután úgy ítélte meg, hogy az Arsenal védője szabálytalanul akadályozta ellenfelét. A döntést a VAR is megvizsgálta, majd helybenhagyta.
A Premier League-ben ettől az idénytől kezdve a játékvezetők a szögleteknél kiemelt figyelmet fordítanak a lökésekre és birkózásokra. John Brooks az eset közben úgy ítélte meg, hogy Konsa „teljesen rajta van” Ballardon.
A Sunderland azonban nem tudta kihasználni a lehetőséget. Enzo Le Fée tizenegyesét David Raya bravúrosan kivédte, így az Arsenal megúszta a veszélyt. Alig néhány perccel később pedig már a londoniak szerezték meg a vezetést: Bruno Guimaraes a tizenhatoson kívülről vette be a hazaiak kapuját.
Az Arsenal a hosszabbításban Bukayo Saka büntetőjével tette biztossá a 2–0-s sikert, Mikel Arteta azonban a lefújás után sem tudott önfeledten örüln: „Hatalmas győzelem, de nagyon másképp is alakulhatott volna. Megváltoztathatták volna a mérkőzést” – mondta a TNT Sportsnak.
Amikor megkérdezték tőle, hogy a Sunderlandnek megítélt tizenegyesre gondol-e, Arteta egyértelmű választ adott: „Igen. Ez ezen a szinten elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan! Ez megváltoztathatja az idényt, a bajnoki cím sorsának alakulását. Tízszer is visszanéztem, hogy biztos legyek benne.”
„27 éve vagyok a futballban, és ez semmilyen esetben, semmilyen körülmények között, semmilyen szinten és egyik ligában sem tizenegyes. Élőben is láttam, és azt gondoltam, hogy ilyen döntést egyszerűen nem lehet meghozni…”
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Sunderland–Arsenal 0–2 (Guimaraes 58., Saka 90+7. – 11-esből)
Kiállítva: Reinildo (Sunderland, 90+6.)