„Elfogadhatatlan!” – hiába az Arsenal újabb győzelme, Arteta keményen kritizálta a játékvezetőt

A vitatott jelenetre egy szöglet után került sor. Ezri Konsa és Dan Ballard párharcát követően a játékvezető a büntetőpontra mutatott, miután úgy ítélte meg, hogy az Arsenal védője szabálytalanul akadályozta ellenfelét. A döntést a VAR is megvizsgálta, majd helybenhagyta.

A Premier League-ben ettől az idénytől kezdve a játékvezetők a szögleteknél kiemelt figyelmet fordítanak a lökésekre és birkózásokra. John Brooks az eset közben úgy ítélte meg, hogy Konsa „teljesen rajta van” Ballardon.

Egyesek szerint inkább Dan Ballard húzta magára és a földre Ezri Konsát (Fotó: Getty Images)

A Sunderland azonban nem tudta kihasználni a lehetőséget. Enzo Le Fée tizenegyesét David Raya bravúrosan kivédte, így az Arsenal megúszta a veszélyt. Alig néhány perccel később pedig már a londoniak szerezték meg a vezetést: Bruno Guimaraes a tizenhatoson kívülről vette be a hazaiak kapuját.

Az Arsenal a hosszabbításban Bukayo Saka büntetőjével tette biztossá a 2–0-s sikert, Mikel Arteta azonban a lefújás után sem tudott önfeledten örüln: „Hatalmas győzelem, de nagyon másképp is alakulhatott volna. Megváltoztathatták volna a mérkőzést” – mondta a TNT Sportsnak.