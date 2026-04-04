A Southampton kiejtette az Arsenalt az FA-kupából; a Chelsea megszórta harmadosztályú ellenfelét

Mindössze 63 másodpercet kellett várni a Chelsea vezető góljára, egy szöglet után Jorrel Hato vágta be a labdát hat méterről a kapuba. Még az első félidőben két góllal nőtt a hazai előny, előbb a játékrész közepén Joao Pedro hét méterről helyezett a kapu jobb oldalába Pedro Neto átadása után, majd egy öngól érkezett.

A szünet után Tosin Adarabioyo fejes góllal biztosította be a londoni „kékek” győzelmét, akik nem álltak le a folytatásban sem. Andrey Santos szintén fejjel volt eredményes, majd Estevao egy kipattanót értékesített, a 7–0-s végeredményt pedig Alejandro Garnacho állította be tizenegyesből.

A 35. percben került hátrányba az Arsenal, amihez Ben White nagy hibája is kellett, aki alászaladt a beadásnak, a mögötte érkező Ross Stewart így gond nélkül levehette a labdát, hogy aztán 10 méterről kilője a bal alsót. A szünet után egyre nőtt az „ágyúsok” nyomása, ami a második félidő derekán góllá is érett, Viktor Gyökeres Kai Havertz visszapasszából lőtt a kapu bal oldalába.

Azt lehetett hinni, ezt követően a Premier League listavezetője bedarálja a Championship-csapatot, ám a Southampton másképp gondolta, és a 85. percben megszerezte a győztes gólt. Tom Fellows tört befelé a jobb szélről, majd Shea Charleshoz passzolt, aki 13 méterről rendkívül pontosan lőtt a jobb alsóba. A „szentek” tehát ott vannak az elődöntőben, és várhatják a vasárnapi sorsolást, az Arsenal viszont idén biztosan nem gyűjti be története 15. FA-kupa-trófáját (legutóbb 2020-ban nyerte meg), amivel az is eldőlt, hogy triplázni sem fog – azért a szurkolóik alighanem egy bajnoki cím, BL-győzelem duóval is beérnék. 2–1

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Chelsea–Port Vale (III.) 7–0 (Hato 2., Joao Pedro 25., Lawrance-Gabriel 42. – öngól, Adarabioyo 57., A. Santos 69., Estevao 82., Garnacho 90+2. – 11-esből)

Southampton (II.)–Arsenal 2–1 (Stewart 35., Charles 85., ill. Gyökeres 68.)

Manchester City–Liverpool FC 4–0 (Haaland 39., 45+2., 56. – az elsőt 11-esből, Semenyo 50.)

Vasárnap játsszák

17.30: West Ham United–Leeds United (Tv: Spíler1)