Vezetett a Southampton, de drámai hajrával a Manchester City jutott be az FA-kupa döntőjébe

A 12. perben Leo Scienza a hálóba lőtt, de lesről, így maradt a 0–0. A Man. City kétszer annyit birtokolta a labdát az első félidőben, és az xG-je közel járt az 1.0-hoz, míg a Southamptoné a 0.1-et sem érte el. A manchesteriek hiába „tolták le" a pályáról a másodosztályú együttest 70 százalék körüli labdabirtoklási mutatóval, érintelen maradt az ellenfél hálója.

A második félidőben is jobbára bekkelt a Southampton, és csak idő kérdése volt, mikor születik meg az első gól.

És nem hiba várt a Wembley közönsége, csakhogy óriási meglepetésre nem a Premier League-csapat talát be. Az utolsó 20 percre Erling Haaland is beállt, mégis a Southampton szerezte meg a vezetést! A 79. percben Finn Azaz gyönyörűen lőtt 20 méterről a kapu bal oldalába.

Ám mindössze négy percig örülhettek a vezetésnek, mivel jött Jérémy Doku, és a blokkon megpattanó lövéssel egyenlített. A szomorú vég még hátra volt a „kiscsapatnak”, a 87. percben Nico González 25 méterről a kapu jobb oldalába bombázta a labdát.

A Southampton kockáztatott, és majdnem üres kapus gólt kapott. Ezt ugyan megúszta, de az egyenlítés elmaradt: a Manchester City jutott be elsőként az FA-kupa döntőjébe.

ANGOL FA-KUPA

ELŐDÖNTŐ

Manchester City–Southampton (II.) 2–1 (Doku 83., Nico González 87., ill. Azaz 79.)

