A Liverpoolhoz igazol az egyik legtehetségesebb spanyol támadó – hivatalos

A 22 éves szélső, aki jelenleg a spanyol válogatottal szerepel a világbajnokságon, már túlesett a kötelező orvosi vizsgálaton is a nemzeti csapat Tennessee-i bázisán, majd aláírta hosszú távú szerződését a Liverpoolhoz. A játékos érkezése most már csak a munkavállalási engedély függvénye – közölte hivatalos honlapján a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool.

A barcelonai születésű Víctor Munoz tavaly nyáron a Real Madridtól igazolt az Osasunába, ahol annyira jó teljesítményt nyújtott, hogy meghívót kapott a spanyol felnőttválogatott keretébe is. A szélsőként és csatárként is bevethető Munoz az előző idényben 34 mérkőzésen lépett pályára a navarrai klub színeiben, hét gól és öt gólpassz fűződött a nevéhez.

A spanyol játékos a Liverpool második, az új menedzser Andoni Iraola első nyári igazolása. Előtte Jérémy Jacquet érkezését jelentették be a „vörösök.”