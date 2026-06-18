Nemzeti Sportrádió

A Liverpoolhoz igazol az egyik legtehetségesebb spanyol támadó – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.18. 20:32
null
Fotó: liverpoolfc.com
Címkék
angol foci Víctor Munoz Liverpool Andoni Iraola
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool csütörtök este hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Víctor Munozt.

A 22 éves szélső, aki jelenleg a spanyol válogatottal szerepel a világbajnokságon, már túlesett a kötelező orvosi vizsgálaton is a nemzeti csapat Tennessee-i bázisán, majd aláírta hosszú távú szerződését a Liverpoolhoz. A játékos érkezése most már csak a munkavállalási engedély függvénye – közölte hivatalos honlapján a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool.

A barcelonai születésű Víctor Munoz tavaly nyáron a Real Madridtól igazolt az Osasunába, ahol annyira jó teljesítményt nyújtott, hogy meghívót kapott a spanyol felnőttválogatott keretébe is. A szélsőként és csatárként is bevethető Munoz az előző idényben 34 mérkőzésen lépett pályára a navarrai klub színeiben, hét gól és öt gólpassz fűződött a nevéhez.

A spanyol játékos a Liverpool második, az új menedzser Andoni Iraola első nyári igazolása. Előtte Jérémy Jacquet érkezését jelentették be a „vörösök.”

Angol labdarúgás
12 órája

Liverpool: spanyol válogatott szélső lehet Iraola első igazolása

A Skysports szerint két olyan játékost is kiszemelt az új menedzser, aki jelenleg a világbajnokságon szerepel hazája válogatottjával.

 

 

angol foci Víctor Munoz Liverpool Andoni Iraola
Legfrissebb hírek

A Real Madrid bejelentette Ibrahima Konaté szerződtetését

Spanyol labdarúgás
10 órája

Liverpool: spanyol válogatott szélső lehet Iraola első igazolása

Angol labdarúgás
12 órája

A Liverpoollal BL-győztes Djibril Cissé fia profi szerződést kapott a „vörösöknél”

Angol labdarúgás
2026.06.12. 12:20

Magyarok a Liverpoolban, világelső technológia az otthonokban

Egyéb egyéni
2026.06.11. 07:50

Spirit of Shankly: a szurkolói elköteleződés egy életre szól a Liverpoolnál

Képes Sport
2026.06.06. 10:19

Andoni Iraola: Kiváltság és felelősség a Liverpoolnál dolgozni

Angol labdarúgás
2026.06.06. 08:39

Még mindig téma Szoboszlai Dominik mémmé váló ruhás képe, jogi lépéseket tesz az ügynöksége

Minden más foci
2026.06.05. 09:03

Kinevezte Arne Slot utódját a Liverpool – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.06.04. 20:48
Ezek is érdekelhetik