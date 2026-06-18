Nemzeti Sportrádió

Liverpool: spanyol válogatott szélső lehet Iraola első igazolása

P. K.P. K.
2026.06.18. 09:51
null
Víctor Munoz két meccsen szerepelt eddig a spanyol válogatottban, és rögtön az elsőn, a tavasszal Szerbia ellen gólt is szerzett (Fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Yan Diomandé Víctor Munoz Liverpool Andoni Iraola Spanyolország Elefántcsontpart
A Skysports szerint a spanyol válogatottal a világbajnokságon szereplő Víctor Munoz lehet a Liverpool új menedzserének, Andoni Iraolának az első szerzeménye, ugyanakkor egy másik, jelenleg a világbajnokságon szereplő szélsőt is kinézett a spanyol szakember.

 

 

A Skysports arról számolt be, hogy a Liverpool megelőzi a Newcastle-t a játékospiacon a kétszeres spanyol válogatott Víctor Munozért folyó versenyben, miután megállapodott a játékos klubjával, az Osasunával, hogy él a játékos szerződésében szereplő kivásárlási záradékkal. A hír szerint Munoz 34.6 millió fontért válthat klubot.

A 22 éves, barcelonai születésű balszélső az előző idényben 34 meccsen hat gólt szerzett és két gólpasszt adott a spanyol élvonalban, tavaly nyáron a Real Madrid Castillától igazolt az Osasunához, jelenleg a spanyol válogatottal a világbajnokságon tartózkodik az Egyesült Államokban, a vb után írhat alá a Liverpoolhoz. Ő lehet a Kerkez Milost, Szoboszlai Dominikot és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub első igazolása az új menedzsernél, a szintén spanyol Andoni Iraolánál. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is ír Munoz lehetséges liverpooli átigazolásáról, cáfolja azt az értesülést, hogy a Real Madridnak visszavásárlási joga van a szélsőre. Ugyanakkor arról ír, elővásárlási joga van a Realnak, de ha ezzel élni is kívánna a királyi klub, akkor a játékos döntésén múlna, hogy Madridban vagy Liverpoolban folytatja-e, Romano biztosra veszi, hogy Munoz a Liverpoolt választja.  

A Skysports szerint a Liverpoolnak van egy másik, jelenleg a világbajokságon szereplő szélső kiszemeltje, méghozzá a jobb szélre, a távozó Mohamed Szalah helyére, ő az elefántcsontparti válogatott Yan Diomandé, a német RB Leipziig 19 éves, 86 millió fontra becsült játékosa, aki 33 bajnokin 12 gólt és kilenc gólpasszt jegyzett a Bundesligában, a legutóbbi idényben. Diomandé a vb-n végig is játszotta Elefántcsontpart első, Ecuador elleni csoportmeccsét, a spanyoloknál Munoz a kispadon ült a Zöld-foki-szigetek ellen.

A Liverpool szélsők mellett jobbhátvédet is tervez igazolni, de ezen a poszton konkrét kiszemelteket még nem említett az angol portál.        

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Yan Diomandé Víctor Munoz Liverpool Andoni Iraola Spanyolország Elefántcsontpart
Legfrissebb hírek

Alighanem ez a vb egyik legszebb pillanata...

Foci vb 2026
13 perce

Cannavaro bizalmasa – helyszíni interjú az üzbég labdarúgó-válogatott tolmácsával

Foci vb 2026
37 perce

Az üzbég válogatott tolmácsa: Fabio Cannavaro legnagyobb ereje, hogy átadja az önbizalmat

Foci vb 2026
43 perce

Diego Maradona minket, magyarokat keserített el élete első két vb-góljával – videók

Foci vb 2026
43 perce

Így fest a konföderációk tabellája az első forduló után

Foci vb 2026
1 órája

Ez történt a vb első csoportfordulójában – szubjektív összegzés

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: több mint háromgólos az átlag az első forduló után

Foci vb 2026
1 órája

Világklasszis teljesítmények, névtelen hősök és egy instant klasszikus – ilyen volt a vb első csoportfordulója

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik