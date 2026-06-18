Liverpool: spanyol válogatott szélső lehet Iraola első igazolása

A Skysports arról számolt be, hogy a Liverpool megelőzi a Newcastle-t a játékospiacon a kétszeres spanyol válogatott Víctor Munozért folyó versenyben, miután megállapodott a játékos klubjával, az Osasunával, hogy él a játékos szerződésében szereplő kivásárlási záradékkal. A hír szerint Munoz 34.6 millió fontért válthat klubot.

A 22 éves, barcelonai születésű balszélső az előző idényben 34 meccsen hat gólt szerzett és két gólpasszt adott a spanyol élvonalban, tavaly nyáron a Real Madrid Castillától igazolt az Osasunához, jelenleg a spanyol válogatottal a világbajnokságon tartózkodik az Egyesült Államokban, a vb után írhat alá a Liverpoolhoz. Ő lehet a Kerkez Milost, Szoboszlai Dominikot és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub első igazolása az új menedzsernél, a szintén spanyol Andoni Iraolánál. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is ír Munoz lehetséges liverpooli átigazolásáról, cáfolja azt az értesülést, hogy a Real Madridnak visszavásárlási joga van a szélsőre. Ugyanakkor arról ír, elővásárlási joga van a Realnak, de ha ezzel élni is kívánna a királyi klub, akkor a játékos döntésén múlna, hogy Madridban vagy Liverpoolban folytatja-e, Romano biztosra veszi, hogy Munoz a Liverpoolt választja.

🚨 Understand there’s NO buy back clause for Real Madrid in Víctor Muñoz to Liverpool deal.



Real have right of first refusal in case of future proposals (and received €20m from Osasuna), but even in that case the player has final say.



Muñoz, 100% #LFC player. pic.twitter.com/ih236SZ1Ay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

A Skysports szerint a Liverpoolnak van egy másik, jelenleg a világbajokságon szereplő szélső kiszemeltje, méghozzá a jobb szélre, a távozó Mohamed Szalah helyére, ő az elefántcsontparti válogatott Yan Diomandé, a német RB Leipziig 19 éves, 86 millió fontra becsült játékosa, aki 33 bajnokin 12 gólt és kilenc gólpasszt jegyzett a Bundesligában, a legutóbbi idényben. Diomandé a vb-n végig is játszotta Elefántcsontpart első, Ecuador elleni csoportmeccsét, a spanyoloknál Munoz a kispadon ült a Zöld-foki-szigetek ellen.

A Liverpool szélsők mellett jobbhátvédet is tervez igazolni, de ezen a poszton konkrét kiszemelteket még nem említett az angol portál.