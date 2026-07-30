Francia válogatott védőt igazolt a Chelsea – hivatalos

A klub honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy a 26 éves bekk 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá a londoni kékekhez.

„Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagyszerű klubhoz csatlakozhattam. Mindenki ismeri a Chelsea történelmét és győztes hagyományait. Amikor beszéltem a vezetőedzővel, rögtön éreztem, hogy ugyanazok a céljaink: trófeákat akarunk nyerni” – idézte Lacroix-t a Chelsea hivatalos honlapja.

A francia hátvéd a Chelsea előtt két idényt töltött a Crystal Palace-nál, amelyben 98 tétmérkőzésen lépett pályára. A klubbal történelmet írt, hiszen megnyerte a Konferencialigát, az FA-kupát és az angol Szuperkupát is. Lacroix egyébként a Sochaux akadémiáján kezdte a pályafutását, majd 2020-ban a Wolfsburghoz szerződött, ahol négy év alatt 130 hivatalos mérkőzésen szerepelt, mielőtt a dél-londoniakhoz igazolt volna.

A Premier League-ben és a nemzetközi porondon nyújtott teljesítményének köszönhetően Lacroix idén márciusban bemutatkozhatott a francia válogatottban, majd szerepelt a világbajnokságon is, ahol három mérkőzésen lépett pályára.