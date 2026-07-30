Nemzeti Sportrádió

Francia válogatott védőt igazolt a Chelsea – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.30. 12:21
null
Maxence Lacroix (Fotó: Chelsea FC)
Címkék
Chelsea Maxence Lacroix angol foci Crystal Palace Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Chelsea csütörtök délben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a francia válogatott Maxence Lacroix-t a Crystal Palace-tól.

A klub honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy a 26 éves bekk 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá a londoni kékekhez.

„Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagyszerű klubhoz csatlakozhattam. Mindenki ismeri a Chelsea történelmét és győztes hagyományait. Amikor beszéltem a vezetőedzővel, rögtön éreztem, hogy ugyanazok a céljaink: trófeákat akarunk nyerni” – idézte Lacroix-t a Chelsea hivatalos honlapja.

A francia hátvéd a Chelsea előtt két idényt töltött a Crystal Palace-nál, amelyben 98 tétmérkőzésen lépett pályára. A klubbal történelmet írt, hiszen megnyerte a Konferencialigát, az FA-kupát és az angol Szuperkupát is. Lacroix egyébként a Sochaux akadémiáján kezdte a pályafutását, majd 2020-ban a Wolfsburghoz szerződött, ahol négy év alatt 130 hivatalos mérkőzésen szerepelt, mielőtt a dél-londoniakhoz igazolt volna.

A Premier League-ben és a nemzetközi porondon nyújtott teljesítményének köszönhetően Lacroix idén márciusban bemutatkozhatott a francia válogatottban, majd szerepelt a világbajnokságon is, ahol három mérkőzésen lépett pályára. 

 

Chelsea Maxence Lacroix angol foci Crystal Palace Premier League
Legfrissebb hírek

Elege lett a sztárok eladásából, távozik a Newcastle edzője – sajtóhír

Angol labdarúgás
3 órája

A Brentford bemutatta a Kingsman című film ihlette új mezét – videó

Angol labdarúgás
2026.07.28. 17:39

„Rövid rehabilitációs időszak” vár a megműtött Rodrira

Angol labdarúgás
2026.07.28. 17:22

A PSG francia válogatott szélsője megállapodott a Liverpoollal – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.07.28. 17:16

Xabi Alonso első meccsén hat gólt szerzett a Chelsea – igaz, kapott is négyet

Angol labdarúgás
2026.07.28. 14:53

Új szerződést írt alá a Manchester Cityvel Josko Gvardiol – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.07.28. 14:48

Videó: Szoboszlai nyerte a pohárpakoló-versenyt a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2026.07.28. 10:07

Tóth Balázs visszautasította a Blackburn szerződéshosszabbítási ajánlatát – sajtóhír

Légiósok
2026.07.27. 10:12