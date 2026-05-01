Premier League: új védekezési módok a pontrúgások ellen, már MMA-harcos is segít

2026.05.01. 16:55
Mikel Arteta (jobbra) többek között Fabian Hürzelernek is feladta a leckét (Fotó: Getty Images)
A Brighton & Hove Albion labdarúgócsapata különleges módszerhez nyúlt a pontrúgások elleni védekezés fejlesztésében: Fabian Hürzeler vezetőedző megerősítette, hogy egy MMA-harcost hívtak meg edzésre, hogy új technikákat próbáljanak ki.

Hürzeler pénteki sajtótájékoztatóján részletesen kifejtette a háttérben húzódó elképzelést a Newcastle United elleni idegenbeli mérkőzés előtt.

„Azért hívtuk meg, mert sokat beszélünk a pontrúgásokról, a blokkolásról és az új trendekről a Premier League-ben. Alkalmazkodnunk kell, mert nem szeretném, ha ez a klub mindig csak »kedves csapatként« lenne ismert” – mondta a 33 éves szakember.

A Brighton trénere szerint bizonyos helyzetekben elengedhetetlen a keménység az egy egy elleni párharcokban: „Az MMA-harcosok folyamatosan ilyen szituációkban vannak. Az a feladatuk, hogy megtalálják a módját ellenfelük legyőzésének. Mi pedig szeretünk más sportágakból inspirációt meríteni.”

A tréner hozzátette, hogy az ötletek hasznosnak bizonyultak, különösen annak ismeretében, hogy a Brighton korábban nem számított domináns csapatnak pontrúgásoknál: „Nem akarjuk, hogy a magasabb játékosokkal rendelkező csapatok könnyen legyőzzenek minket. Lehet, hogy nem vagyunk a legerősebbek, de mindig vannak alternatív módszerek az egy egy elleni párharcok megnyerésére.”

Hürzeler jelenleg az angol élvonal legfiatalabb vezetőedzője, és bár nem árulta el, pontosan melyik MMA-harcost hívták meg, nem ő az egyetlen, aki szokatlan edzésmódszerekkel kísérletezik. Az Arsenalt irányító Mikel Arteta például zsebtolvajokat alkalmazott egy csapatvacsorán, hogy játékosai éberségét tesztelje.

