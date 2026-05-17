Giro: Jhonatan Narváez mindenkit lerázott az emelkedőkön

AMENNYIRE PECHES VOLT az UAE sora a Giro d’Italia bulgáriai napjain, annyira magára talált a második hétre: a nyolcadik etapon Jhonatan Narváez saját maga második, csapata harmadik sikerét aratta. A Chieti és Fermo közötti 156 kilométeres szakaszon meglehetősen későn alakult ki az élboly, 90 kilométer megtételét követően Narváez mellett a dán Mikkel Bjerg és a norvég Andreas Leknessund alakított ki előnyt.

Az egyre emelkedősebb terepen Bjerg nem bírta Narváez tempóját, majd Leknessund is leszakadt, Narváez végül 32 másodperccel múlta felül a norvégot. Hátrébb a rózsaszín trikós Afonso Eulálio indított támadást az egy kilométeres kapun belül, de Jonas Vingegaard egyből a nyomába szegődött, majd meg is előzte, így két másodpercet lefaragott a hátrányából összetettben.

109. GIRO D’ITALIA

8. szakasz (Chieti–Fermo, 156 km): 1. Jhonatan Narváez (ecuadori, UAE) 3:27:26 óra, 2. Leknessund (norvég, Uno-X) 32 másodperc hátrány, 3. Tjötta (norvég, Uno-X) 42 mp h., …26. Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 1:53 perc h.

Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Afonso Eulálio 34:28:42 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 3:15 p h., 3. Gall (osztrák, Decathlon) 3:34 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (ciklámen trikóban) Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 130 pont, 2. Narváez 86, 3. Milan (olasz, Lidl-Trek 76

A hegyi pontverseny állása: 1. (kék trikóban) Jonas Vingegaard 61 pont, 2. Sevilla (spanyol, Polti) 60, 3. Gall 24

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Afonso Eulálio 34:28:42 óra, 2. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:28 p h.,3. Rondel (francia, Tudor) 4:56 p h.

A csapatverseny állása: 1. Red Bull-Bora-Hansgrohe 103:42:43 óra, 2. Visma 1:29 p h., 3. Movistar 3:14 p h.