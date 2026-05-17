A visszavágón is Görögország nyert, Hollandia már csak a szabadkártyában bízhat a férfi kézilabda-világbajnokságon

A 2025-ös világbajnokságon a magyarokkal egy középdöntős csoportban lévő hollandok két napja Görögországban ötgólos előnyben is voltak a második félidőben, végül két góllal alulmaradtak. A görögöknek ez volt három év alatt a második sikerük a hollandok ellen.

Két éve, 2024 májusában, a 2025-ös vb selejtezőjében is a görögök legyőzték a hollandokat az első meccsen, de az akkori négygólos hátrányt 31–25-ös hazai győzelemmel feledtették a hollandok. Hiába vezetett tíz perc után már négy góllal is Rotterdamban a hazai csapat, az első félidő második felében 15–5-re hozták a görögök. A hatgólos különbségben nem tudott érdemben csökkenteni a holland csapat, amely volt kilencgólos hátrányban is. A görögök 38–33-ra behúzták a visszavágót, így kettős győzelemmel kijutottak történetük során másodszor a világbajnokságra. A 2005-ös tunéziai tornán a hatodik helyen végzett. A hazaiaknál Robin Nagtegaal hat góllal zárt, míg a görögök legjobbja a hétgólos Dimitriosz Panagiotou volt.

Az előző világbajnokságon 25. Lengyelország az első meccsen egygólos előnyt szerzett, a visszavágón pedig 30–30-as döntetlent ért el Ausztria ellen, így kijutott a tornára. A lengyelek 2007 óta csak egyszer hagytak ki világbajnokságot. Az első félidőben még ötgólos előnyben lévő osztrákoknál Lukas Herburger mind a hét lövését gólra váltotta, míg a hazaiaknál Piotr Jedraszczyk ért el hét gólt.

Az odavágóknál csak két csapat ért el kétszámjegyű győzelmet. Franciaország idegenben 37–26-ra diadalmaskodott Csehországban Talant Dujshebaev szövetségi kapitány első tétmérkőzésén, a visszavágón pedig elég volt az ötgólos különbség is a hatszor világbajnok magabiztos továbbjutáshoz. A hazaiaknál Melvyn Richardson dobott öt gólt, míg a cseheknél Tomas Piroch és Jonás Josef is hat találatot ért el.

Feröer az első meccset 24–22-re megnyerte Bosznia-Hercegovinában. Hazai pályán, Tórshavnban pedig ki is harcolta története első világbajnoki szereplését. Feröer eddig a nagy tornákon a 2024-es és a 2026-os Eb-ken szerepelt. A franciák mellett a norvégok voltak a másik csapat, akik nagy különbséggel zárták az odavágót. A törökországi visszavágón is héttel nyertek a norvégok, így ők is ott lesznek a világbajnokságon. A 2024-es olimpián harmadik Spanyolország és Izrael mindkét meccset Brazíliában, Buenos Airesben játszotta. Az első meccsen még Izrael életben tartotta a reményeket, de az ibériaiak a második meccset is hét góllal behúzták és készülhetnek a sorozatban 23. világbanokságukra.

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

Hollandia–Görögország 33–38

Továbbjutott: Görögország kettős győzelemmel, 67–60-as összesítéssel

Lengyelország–Ausztria 30–30

Továbbjutott: Lengyelország, 56–55-ös összesítéssel

Franciaország–Csehország 36–31

Továbbjutott: Franciaország kettős győzelemmel, 73–57-es összesítéssel

Később

Szlovénia–Montenegró

Olaszország–Svájc

Észak-Macedónia–Szlovákia

Szombaton játszották

Törökország–Norvégia 30–37

Továbbjutott: Norvégia kettős győzelemmel, 80–60-as összesítéssel

Feröer–Bosznia-Hercegovina 33–28

Továbbjutott: Feröer kettős győzelemmel, 57–50-es összesítéssel

Izrael–Spanyolország 29–36

Továbbjutott: Spanyolország kettős győzelemmel, 68–56-es összesítéssel