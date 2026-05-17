Birkózás: Hideg Balázs ötödik lett a szamokovi U17-es Eb zárásaként

Három magyar szabadfogású birkózó maradt versenyben a bulgáriai U17-es Eb záró napjára. A szombati negyeddöntős veresége után Hideg Balázs (60 kg), Zemen Márk (71 kg) és Simon Zsombor (92 kg) is vigaszágra került. Vasárnap aztán Zemen és Simon is technikai tusos vereséget szenvedett, előbbi török, utóbbi moldovai ellenféllel szemben maradt alul. Azonban Hidegnek sikerült élnie a második eséllyel és nyernie, 6–4-re verte a török Muhammed Odabasit, és ezzel kiharcolta a bronzcsatát, ott viszont már nem bírt az olasz Stefano Garcia Valdessel (0–10).

Hideg Balázs az ötödik helyen végzett.

A magyar szabadfogású részleg így két ötödik hellyel zárta szereplését.

Összességében kiválóan szerepeltek a magyar fiatalok a szamokovi Eb-n.

Az előzetes elvárásként megfogalmazott három éremhez képest végül öt dobogós helyezés jött össze a mieinknek a kadétkorosztály kontinensviadalán.

A leányszakág képviselői ismét brillíroztak, két aranyat és egy ezüstöt is nyertek.

Zsitovoz Mária (53 kg) és Sillei Janka (57 kg) is megállíthatatlannak bizonyult, és a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Szintúgy a döntőig jutott és végül második lett Bárány-Almási Bianka a 73 kilós kategóriában.

Hasonlóan teljesített a kötöttfogású fiúk legjobbja Szilágyi Dominik, aki pályafutása eddigi legnagyobb sikerét elérve Eb-második lett a 80 kilós súlycsoportban. A kötöttfogásúak másik érme, a bronzot szerző Juhász Imre (65 kg) nevéhez fűződött.

A dobogósok mellett a kötöttfogású Tombor Benedek (48 kg) és Kovács Keve (55 kg), a lányoknál Veres Szonja (65 kg) és Busch Bianka (40 kg), illetve a szabadfogású Sumejko Kiril (55 kg) és a fentebb említett Hideg Balázs egyaránt az ötödik helyen fejezte be.

A korosztályos női válogatott az ötödik, míg a kötöttfogású csapat a hetedik helyen zárt az adott fogásnem nemzetenkénti rangsorában.

Az U17-esek világbajnokságát majd július végén-augusztus elején Bakuban rendezik meg. A jövő héten az U15-ösök Európa-bajnoksága következik, ugyancsak a bulgáriai Szamokovban.

