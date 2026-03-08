FA-kupa: kiesett a Fulham és a Sunderland, a Leeds mentette meg vasárnap a PL-csapatok becsületét

Nyomasztó hazai fölény jellemezte a Premier League 10. helyén álló Fulham és a Championship 8. helyezettje, a legutóbbi idényben még első osztályú Southampton összecsapását. A különbség labdabirtoklásban és a kialakított helyzetek számában is megmutatkozott, ám a hampshire-iek sem voltak veszélytelenek, amikor egy-egy kontrával eljutottak a vendéglátók kapuja elé, sőt a félidő közepén ziccert is sikerült kidolgozniuk, ám Leo Scienza kapásból csúnyán a kapu mellé lőtt. A Fulham két legnagyobb helyzete Joachim Andersen, illetve Samuel Chukwueze előtt adódott, de Daniel Peretz kapus a dán védő fejesét és a nigériai csatár lövését is hárította.

A második félidőben előbb a fulhames Timothy Castagne meg nem adott gólja borzolta a kedélyeket, a túloldalon pedig Tom Fellows már csak Benjamin Lecomte-tal állt szemben, de erőtlenül a kapus kezébe lőtt. A francia kapusnak a 70. percben már jóval nagyobb bravúrt kellett bemutatnia: ekkor Finn Azaz léc alá tartó bombáját tolta a kapufára. A két Soton-helyzet is komoly figyelmeztetés volt a Fulhamnek, ám a 90. percben még nagyobb bajba kerültek, Andersen szabálytalankodott a tizenhatoson belül, Jarred Gillett játékvezető pedig nem sokat teketóriázott, megadta a büntetőt, amelyet Ross Stewart magabiztosan váltott gólra – nem kis meglepetés született a Craven Cottege-en. 0–1

Ha lehet, még nagyobbat „szólt” a harmadosztályú Port Vale bravúrja: a stoke-on-trenti csapat a 28. percben egy kapu előtti kavarodás utáni Ben Waine-lövéssel szerzett vezetést. A hazaiak vezető gólja után majd' felbillent a pálya, a „fekete macskák” nem kevesebb mint hatszor találták el a Joe Gauci kapuját, de a remek napot kifogó ausztrál kapus minden próbálkozást hárítani tudott, s a helyzeteivel sokkal jobban sáfárkodó League One-csapat 1–0-s sikerével bejutott a legjobb nyolc közé.

A nap utolsó mérkőzésén a Premier League-ben 16. helyen álló Leeds látta vendégül a másodosztályban 17. pozíciót elfoglaló Norwich Cityt. Itt az esélyes zörgette meg először a hálót: a 19. percben Lukas Nmecha talált a „kanárik kapujába”, ám a VAR-vizsgálat kiderítette, hogy a gólt kezezés előzte meg. A vendégek így sem úszták meg a leedsi rohamokat, a 32. percben Sean Logstaff passzából Gabriel Gudmundsson lőtt a bal sarokba, majd tizenegy perccel később ugyanő növelte az előnyt – ezúttal egy kipattanó labdára lecsapva. A második félidőben sokáig nem esett gól, de öt perccel a rendes játékidő letelte előtt Nmecha passzából Joel Piroe lőtte ki a bal alsót, megakadályozva, hogy a Premier League-csapatok teljes kudarccal zárják a vasárnap délutánt. 3–0

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, vasárnapi mérkőzések

Fulham–Southampton (II.) 0–1 (R. Stewart 90+1. – 11-esből)

Port Vale (III.)–Sunderland 1–0 (Waine 28.)

Leeds United–Norwich City (II.) 3–0 (G. Gudmundsson 32., 43., Piroe 85.)