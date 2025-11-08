Nemzeti Sportrádió

Premier League: a Boro főnöke veheti át a Wolves megüresedett kispadját – sajtóhír

2025.11.08. 13:08
Rob Edwards (Fotó: Getty Images)
A BBC szerint egyre valószínűbb, hogy a Championship 3. helyén álló Middlesbrough menedzsere, Rob Edwards veszi át az angol első osztályú bajnokság sereghajtójának, a Wolverhampton Wanderersnek az irányítását. Az egykori Wolves-játékos a Boro edzésén és a Birmingham elleni szombati mérkőzés előtti sajtótájékoztatón sem volt jelen, és a hétvégén sem ő meccsel.

Megoldódhat az edzőkérdés a Premier League-sereghajtó Wolverhamptonnál – írja honlapján a BBC. Az angol portál értesülése szerint a nemrégiben menesztett Vitor Pereira helyére a klub egykori játékosát, Rob Edwardsot ültetik, aki 2004 és 2008 között játékosként, 2016-ban, Walter Zenga távozása után pedig egy mérkőzésen megbízott vezetőedzőként szolgálta a „farkasokat”.

Edwards jelenleg a másodosztályú Middlesbrough-t irányítja, amely 7 győzelmével, 5 döntetlenjével és 2 vereségével a 3. helyen áll a Championshipben. A 42 éves szakember távozása azért valószínű, mert bár a Wolverhampton a hírek szerint folytatott tárgyalásokat korábbi menedzserével, Gary O’Neillel is, ő kikosarazta a narancssárga-feketéket.

Az Aston Villánál nevelkedő, 2004 és 2008 között a Wolves színeiben kereken 100 mérkőzést játszó, tizenötszörös walesi válogatott Edwards klubváltására utal, hogy a szombati, Birmingham elleni hazai mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón nem ő állt a média munkatársainak rendelkezésére, az edzést sem ő tartotta és a BBC értesülései szerint a kispadra sem ő ül le szombaton.

 

