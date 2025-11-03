Nemzeti Sportrádió

Championship: már nem Will Still a Soton vezetőedzője – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.03. 09:29
Fotó: Getty Images
Címkék
Southampton Will Still Championship
Az angol másodosztályban (Championship) szereplő Southampton a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztette az előző idényben még élvonalbeli csapat kispadjáról Will Stillt.

A 33 éves, még nyáron kinevezett belga-angol szakembert (aki 17 évesen a Football Manager-játékok hatására vágott bele az edzősködésbe, s néhány éve a francia Reims kispadjára beugorva robbant be a köztudatba) a csalódást keltő eredményekre hivatkozva küldték el, segítőivel együtt. 

Will Still 16 tétmeccsen (13 a bajnokságban, három az angol Ligakupában) négy győzelmet, hat döntetlent és hat vereséget könyvelhetett el a „szentekkel”, akik a 24 csapatos Championship 21. helyén tanyáznak 12 ponttal. A távozó szakember helyét ideiglenesen az U21-es csapatnál dolgozó Tonda Eckert veszi át a Southampton élén.

 

Southampton Will Still Championship
Legfrissebb hírek

A szurkolók Tóth Balázst választották meg október legjobbjának a Blackburnnél

Angol labdarúgás
2025.10.30. 21:15

Tömegek nézték élőben, ahogyan eltüntetik a lelépő tulajdonos nevét a sheffieldi stadion székeiről

Angol labdarúgás
2025.10.28. 14:25

Nagy Ádám gólpasszt adott; Tóth Balázs bravúrjai is kellettek csapata fordításához – videók

Légiósok
2025.10.25. 21:26

Tizenkét pontot vontak le a négyszeres angol bajnokcsapattól

Angol labdarúgás
2025.10.24. 15:31

Hihetetlen döntés született Tóth Balázsék félbeszakadt meccsével kapcsolatban

Angol labdarúgás
2025.09.25. 17:06

Sajtóhír: súlyos sérülést szenvedett a Liverpool nyári igazolása, a legvékonyabb poszt gyengült

Angol labdarúgás
2025.09.24. 20:04

„Elragadtak az érzelmek” – Ekitiké elnézést kért meggondolatlan piros lapja után

Angol labdarúgás
2025.09.24. 12:26

A világhírű énekes megkapta a 17-es mezszámot a Premier League kiesőjétől

Angol labdarúgás
2025.08.10. 12:48
Ezek is érdekelhetik