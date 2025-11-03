Championship: már nem Will Still a Soton vezetőedzője – hivatalos

A 33 éves, még nyáron kinevezett belga-angol szakembert (aki 17 évesen a Football Manager-játékok hatására vágott bele az edzősködésbe, s néhány éve a francia Reims kispadjára beugorva robbant be a köztudatba) a csalódást keltő eredményekre hivatkozva küldték el, segítőivel együtt.

Will Still 16 tétmeccsen (13 a bajnokságban, három az angol Ligakupában) négy győzelmet, hat döntetlent és hat vereséget könyvelhetett el a „szentekkel”, akik a 24 csapatos Championship 21. helyén tanyáznak 12 ponttal. A távozó szakember helyét ideiglenesen az U21-es csapatnál dolgozó Tonda Eckert veszi át a Southampton élén.