A tornateremtől a kispadig – ki a Boro svéd mestere?

A 38 éves Kim Hellberg a Hammarby csapatától érkezett a Riverside Stadionba, miután elődje, Rob Edwards a Wolverhampton együtteséhez csatlakozott. A Boro új szakvzetője a történetét a BBC Radio Tees műsorában mesélte el.

Játékosként 22 éves koráig tevékenykedett svéd alsóbb ligákban, ugyanis arra ébredt rá, hogy nem elég jó ahhoz, hogy folytassa. Már gyerekként az volt az álma, hogy apja, Stefan nyomdokaiba léphessen, aki segédedzőként dolgozott szülővárosa, Norrköping csapatánál. Ez azonban azt jelentette, hogy mindent az alapjainál kell elkezdnie. Kezdetekben testnevelőtanárként dolgozott, három és fél évig egy általános iskolában tanított.

„Tanítani nagyon szórakoztató volt, de nem olyan munka, amit 40 évig szeretnék csinálni. Futballedző akartam lenni. Mindig visszaemlékezem arra, amikor tanítottam, próbáltam egy kicsit pihenni a munka és az esti edzések között, és még pénzem is alig volt. Nyaralni szinte lehetetlen volt, mert mindenemet arra áldoztam, hogy futballedző lehessek. Számtalan olyan évem volt, amikor minden olyan percemet, amiben nem kellett éppen dolgoznom, az edzői pályafutásomra szántam” – mesélte Hellberg a BBC-nek.

Hellberg első lehetősége a svéd hetedosztályban szereplő Kimstadnál adatott meg. Azzal viccelődött, hogy ő csupán a 12. választás volt, és egy olyan csapat mellé került, ahol több barátja is kerettag volt. A svéd edző sorra bizonyította, hogy méltó a hivatásra, és hiába a rövid játékos karrier, megvan benne az, ami egy vezetőben meg kell, hogy legyen.

Az idő múlásával végül 2021-ben egy friss feljutó csapathoz, az IFK Värnamóhoz került a svéd első osztályban. A csapat ugyan alacsony költségvetésből gazdálkodott, mégis Hellberg keze alatt ötödikként végzett a következő idényben. Sikerének híre felkeltette a stockholmi Hammarby érdeklődését, ahol két idényt töltött, mindkétszer második helyen zárva.

A svédországi sikereinek és rugalmas labdabirtokláson alapuló játékának híre Angliába is eljutott. A Swansea City is szemet vetett rá, de a Boro gyorsabb volt.

A Middlesbrough mestereként nagy sikert érhet el, ugyanis 9 év után térhet vissza a Premier League-be az együttes. Még 11 kemény bajnoki vár a Championship második helyezettjére, de Hellberg kulcsszereplő lehet a feljutásban.

„Mindenen felül tudunk kerekedni, ha szívünkből csináljunk, mert a szívünk és az agyunk együtt nagyon erős!” – zárta történetét Hellberg.