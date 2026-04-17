Szerződést hosszabbított ecuadori légiósával a Chelsea – hivatalos

2026.04.17. 16:21
Chelsea Premier League Moisés Caicedo
Az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) érdekelt Chelsea a hivatalos honlapján közölte, hogy két évvel meghosszabbította Moisés Caicedo szerződését.

Az ecuadori középpályás, aki 2023 nyarán igazolt a londoni klubhoz a Brightontól, eredetileg 2031-ig írt alá a „kékeknél” – az új kontraktus 2033-ig érvényes. A 24 éves Caicedo 140 tétmeccsnél jár a Chelsea színeiben, melyeken nyolc gólt és 11 gólpasszt jegyzett. Az előző évadban Konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert a londoni klubbal. 

 

Tóth Alexék távozó edzője: Inkább túl korán menjek el, mint hogy tovább maradjak a kelleténél

Angol labdarúgás
6 órája

Nagy bejelentés a „bajnoki döntő” előtt: távozik a Manchester City csapatkapitánya

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:35

Hiába van zsebben a BL-elődöntő, Henry figyelmeztette az Arsenalt

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:25

Marco Rose lehet Tóth Alex edzője – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.15. 12:01

Az idény végén távozik Tóth Alex edzője – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.14. 16:13

„Egyszerűen sokkoló…” – Carrick szerint vigyázni kell, merre halad a futball

Angol labdarúgás
2026.04.14. 07:45

Casemiro fejese kevés volt, Okafor duplájával a Leeds legyőzte a Manchester Unitedet

Angol labdarúgás
2026.04.13. 22:55

Megsérült Cristian Romero, az idény végéig már nem léphet pályára – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.13. 20:56
Ezek is érdekelhetik