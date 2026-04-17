Szerződést hosszabbított ecuadori légiósával a Chelsea – hivatalos
Az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) érdekelt Chelsea a hivatalos honlapján közölte, hogy két évvel meghosszabbította Moisés Caicedo szerződését.
Az ecuadori középpályás, aki 2023 nyarán igazolt a londoni klubhoz a Brightontól, eredetileg 2031-ig írt alá a „kékeknél” – az új kontraktus 2033-ig érvényes. A 24 éves Caicedo 140 tétmeccsnél jár a Chelsea színeiben, melyeken nyolc gólt és 11 gólpasszt jegyzett. Az előző évadban Konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert a londoni klubbal.
Legfrissebb hírek
