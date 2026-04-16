Megemlékezéseket tartott a Liverpool a Hillsborough-tragédia évfordulóján

Az évforduló alkalmából a klub minden szintjén megemlékezéseket tartottak. A férfi-, női, U21-es és U18-as csapatok vezetőedzői és csapatkapitányai ellátogattak az anfieldi Hillsborough-emlékműhöz, ahol koszorúkat helyeztek el. Hozzájuk csatlakoztak a klub vezetői is, köztük Billy Hogan vezérigazgató, valamint klublegendák, mint Kenny Dalglish, Ian Rush és Natasha Dowie.

Többek között Kenny Dalglish (balról a harmadik) is jelen volt (Fotó: Liverpool FC)

A férficsapat játékosai – köztük a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – és szakmai stábja külön az edzőközpontban található emlékhelynél rótta le kegyeletét.