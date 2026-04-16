Megemlékezéseket tartott a Liverpool a Hillsborough-tragédia évfordulóján
Az évforduló alkalmából a klub minden szintjén megemlékezéseket tartottak. A férfi-, női, U21-es és U18-as csapatok vezetőedzői és csapatkapitányai ellátogattak az anfieldi Hillsborough-emlékműhöz, ahol koszorúkat helyeztek el. Hozzájuk csatlakoztak a klub vezetői is, köztük Billy Hogan vezérigazgató, valamint klublegendák, mint Kenny Dalglish, Ian Rush és Natasha Dowie.
A férficsapat játékosai – köztük a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – és szakmai stábja külön az edzőközpontban található emlékhelynél rótta le kegyeletét.
A klub létesítményeinél félárbócra eresztették a zászlókat, és a város több pontján is megemlékezéseket tartottak. Délután 15:06-kor – abban az időpontban, amikor 1989-ben félbeszakították a mérkőzést – egyperces csenddel adóztak az áldozatok emlékének.
Az anfieldi stadion közepéről ezt követően 97 lebomló lufit engedtek fel, szimbolikusan megidézve az életüket vesztett szurkolókat. A megemlékezés részeként az Anfield üzlete már 13 órakor bezárt, és ugyanebben az időpontban a klub múzeuma, valamint a stadiontúrák is szüneteltek.