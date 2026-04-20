Marco Rose lesz nyártól Tóth Alexék vezetőedzője – hivatalos

A klub hétfőn jelentette be, hogy hároméves megállapodást kötött a 49 éves német edzővel. Tóth Alex együttesének azért kellett új szakembert keresnie, mert a spanyol Andoni Iraola úgy döntött, három évad után az idény végén távozik.

AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 20, 2026

Rosét tavaly márciusban menesztették Willi Orbán és Gulácsi Péter csapatától, az RB Leipzigtől, amelyet 2022 szeptemberétől 128 mérkőzésen irányított, s ahol az azóta a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik edzője is volt. A lipcseiekkel 2023-ban a Német Kupát és a szuperkupát is megnyerte, míg korábban a Borussia Dortmund, a Mönchengladbach, valamint az osztrák Red Bull Salzburg vezetőedzőjeként is dolgozott. Utóbbival kétszeres bajnok.

A 13 bajnoki óta veretlen Bournemouth 33 forduló után nyolcadik helyen áll a Premier League-ben, azonos pontszámmal, mint a hatodik, klubvilágbajnok Chelsea.