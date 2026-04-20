Marco Rose lesz nyártól Tóth Alexék vezetőedzője – hivatalos

A klub hétfőn jelentette be, hogy hároméves megállapodást kötött a 49 éves német edzővel. Tóth Alex együttesének azért kellett új szakembert keresnie, mert a spanyol Andoni Iraola úgy döntött, három évad után az idény végén távozik.
Rosét tavaly márciusban menesztették Willi Orbán és Gulácsi Péter csapatától, az RB Leipzigtől, amelyet 2022 szeptemberétől 128 mérkőzésen irányított, s ahol az azóta a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik edzője is volt. A lipcseiekkel 2023-ban a Német Kupát és a szuperkupát is megnyerte, míg korábban a Borussia Dortmund, a Mönchengladbach, valamint az osztrák Red Bull Salzburg vezetőedzőjeként is dolgozott. Utóbbival kétszeres bajnok.
A 13 bajnoki óta veretlen Bournemouth 33 forduló után nyolcadik helyen áll a Premier League-ben, azonos pontszámmal, mint a hatodik, klubvilágbajnok Chelsea.