Különleges meccsen jön Szoboszlai Dominik 100. bajnokija

Új korszak, régi rivalizálás – tömören így lehetne összefoglalni a vasárnapi Mersey-parti derbit, amelyen az Everton fogadja a még címvédő Liverpoolt. Utóbbi állítás egyértelmű, ez ugyanis Anglia legrégebb óta futó élvonalbeli városi rangadója, amelynek első hivatalos mérkőzését 1894. október 13-án játszották, ráadásul az 1962–1963-as idény óta egyszer sem maradt ki az első osztály programjából. Mégis új korszak köszönt a derbire, tekintve, hogy a két csapat között most rendezik meg az első Premier League-találkozót a hivatalosan tavaly nyáron átadott Hill Dickinson Stadionban.

Ha a történelmi rivalizálásból, no meg a legutóbbi, a szépemlékű Goodison Parkban rendezett Everton–Liverpoolból indulunk ki, valószínűsíthető, hogy ismét parázs meccs vár a felekre és a szurkolókra. Ha ehhez hozzávesszük az új helyszínt, illetve a két csapat jelenét, akkor pedig szinte biztosra vehető mindez, jóllehet, a Liverpoolt gardírozó Arne Slot kijelentette a meccset felvezető sajtótájékoztatóján: „Tavaly sem a közönség, hanem a bíró döntése gyakorolt rám hatást, és mivel a tavalyi volt az első derbim, csak akkor tudnám, mire számítsak, ha ugyanabba a stadionba mennénk vissza játszani.” A holland menedzser arra utalt, hogy az Everton a 98. percben egyenlített ki (2–2), majd a lefújás után előbb az Abdoulaye Doucouréval összeverekedő Curtis Jonest, aztán őt magát is kiállította a játékvezető, noha a hazaiak kései gólját követően több tucat hazai drukker özönlött be a pályára.

A Hill Dickinsonban a Liverpoolnak aligha kell tartania a pályára özönlő hazai szurkolóktól, de sokkal nagyobb veszélyt jelent a csapatra az egyre erősebbé váló Everton. David Moyes alakulata már most több győzelmet aratott idén, mint tavaly (13–11), és csak egyetlen pontra van az előző idény összpontszámától (47–48), a klubnál pedig senki sem rejti véka alá, hogy a cél visszatérni a nemzetközi porondra. A kék-fehérek megnyerték az utóbbi két hazai meccsüket, egy harmadik siker az idénybeli legjobb sorozatukat jelentené, miközben a Liverpool kikapott a legutóbbi két bajnoki vendégszereplése során. „Az a legfontosabb, hogy hat fordulóval a vége előtt van még miért küzdenünk. Szeretnénk visszatérni az európai kupákba, és remélem, sikerül életben tartani ezt az álmot” – fogalmazott a derbit felvezető sajtótájékoztatóján David Moyes.

Persze a Liverpoolnak is megvannak a maga indokai a bizakodásra. Az egy dolog, hogy a válogatottszünet utáni újabb hullámvölgyből (kiesés az FA-kupából, párizsi vereség a BL-negyeddöntő első meccsén) egy főleg egyéni szinten értékes bajnoki győzelemmel indult el felfelé a csapat. A Fulham elleni bajnokin eredményes és pazarul játszó fiatal Rio Ngumoha végleg bebizonyította, hogy helye van a csapatban, és az idény végén búcsúzó Mohamed Szalah is roppant fontos önbizalomnövelő találattal jelezte, hogy az idényhajrában még számolni kell vele. A PSG elleni BL-visszavágón szintén tisztességgel helytállt a Liverpool, és ugyan a világ egyik legjobb csapata ellen végül nem bírta a nyomást, de ha csak megközelítőleg hasonlóan játszik a Hill Dickinsonban, az Everton komoly bajba kerülhet.

Kérdés, mennyit vett ki a BL-találkozó a „vörösökből”, akik elveszítették az Achilles-ín-szakadást szenvedő Hugo Ekitikét, és a meghúzódó Joe Gomez sem áll Arne Slot rendelkezésére. Utóbbi kiesése miatt még az is elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik ismét jobb-bekként kap helyet, igaz, a helyi elemzők többsége szerint inkább a számára újra felfedezett szűrőpozícióban kezd majd, és persze azt sem lehet kizárni, hogy a támadó középpálya tengelyébe jelöli Slot. Akárhogy is dönt a menedzser, a magyar válogatott csapatkapitányának ez lesz a 100. Premier League-mérkőzése – természetesen mind a Liverpool színeiben –, amelyet megelőzően 14 gólig és 13 gólpasszig jutott. Az Everton ellen Szoboszlai ugyan még „adós” a találatokkal és az aszisztokkal, de az eddigi öt derbije közül háromszor győztesen hagyta el a pályát, egyszer lett döntetlen, és csak egyszer kapott ki a Liverpool.

A „vörösök” másik magyar válogatott játékosának, Kerkez Milosnak a szereplése, de legalábbis a kezdőbe kerülése kérdéses. No nem azért, mert rosszul játszott volna az elmúlt időszakban, hanem mert a Liverpool utóbbi öt mérkőzése közül négyen ő kezdett a bal oldali védő helyén, és a legutóbbi, PSG elleni, roppant intenzív találkozót is végigjátszotta. Poszttársa, Andrew Robertson sincs rossz formában, tehát a bajnoki hajrá megkezdésekor valóban van abban ráció, ha Slot rotálna a poszton.