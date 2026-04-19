Különleges meccsen jön Szoboszlai Dominik 100. bajnokija

GYENGE BALÁZS
• Liverpool
2026.04.19. 10:00
Szoboszlai Dominik csapatára városi rangadó vár vasárnap (Fotó: AFP)
A magyar válogatott csapatkapitánya az új helyszínre költöző liverpooli derbin játssza századik Premier League-meccsét, miközben mindkét csapatra egyaránt létfontosságú rangadó vár.

Új korszak, régi rivalizálás – tömören így lehetne összefoglalni a vasárnapi Mersey-parti derbit, amelyen az Everton fogadja a még címvédő Liverpoolt. Utóbbi állítás egyértelmű, ez ugyanis Anglia legrégebb óta futó élvonalbeli városi rangadója, amelynek első hivatalos mérkőzését 1894. október 13-án játszották, ráadásul az 1962–1963-as idény óta egyszer sem maradt ki az első osztály programjából. Mégis új korszak köszönt a derbire, tekintve, hogy a két csapat között most rendezik meg az első Premier League-találkozót a hivatalosan tavaly nyáron átadott Hill Dickinson Stadionban.

Ha a történelmi rivalizálásból, no meg a legutóbbi, a szépemlékű Goodison Parkban rendezett Everton–Liverpoolból indulunk ki, valószínűsíthető, hogy ismét parázs meccs vár a felekre és a szurkolókra. Ha ehhez hozzávesszük az új helyszínt, illetve a két csapat jelenét, akkor pedig szinte biztosra vehető mindez, jóllehet, a Liverpoolt gardírozó Arne Slot kijelentette a meccset felvezető sajtótájékoztatóján: „Tavaly sem a közönség, hanem a bíró döntése gyakorolt rám hatást, és mivel a tavalyi volt az első derbim, csak akkor tudnám, mire számítsak, ha ugyanabba a stadionba mennénk vissza játszani.” A holland menedzser arra utalt, hogy az Everton a 98. percben egyenlített ki (2–2), majd a lefújás után előbb az Abdoulaye Doucouréval összeverekedő Curtis Jonest, aztán őt magát is kiállította a játékvezető, noha a hazaiak kései gólját követően több tucat hazai drukker özönlött be a pályára.

A Hill Dickinsonban a Liverpoolnak aligha kell tartania a pályára özönlő hazai szurkolóktól, de sokkal nagyobb veszélyt jelent a csapatra az egyre erősebbé váló Everton. David Moyes alakulata már most több győzelmet aratott idén, mint tavaly (13–11), és csak egyetlen pontra van az előző idény összpontszámától (47–48), a klubnál pedig senki sem rejti véka alá, hogy a cél visszatérni a nemzetközi porondra. A kék-fehérek megnyerték az utóbbi két hazai meccsüket, egy harmadik siker az idénybeli legjobb sorozatukat jelentené, miközben a Liverpool kikapott a legutóbbi két bajnoki vendégszereplése során. „Az a legfontosabb, hogy hat fordulóval a vége előtt van még miért küzdenünk. Szeretnénk visszatérni az európai kupákba, és remélem, sikerül életben tartani ezt az álmot” – fogalmazott a derbit felvezető sajtótájékoztatóján David Moyes.

Persze a Liverpoolnak is megvannak a maga indokai a bizakodásra. Az egy dolog, hogy a válogatottszünet utáni újabb hullámvölgyből (kiesés az FA-kupából, párizsi vereség a BL-negyeddöntő első meccsén) egy főleg egyéni szinten értékes bajnoki győzelemmel indult el felfelé a csapat. A Fulham elleni bajnokin eredményes és pazarul játszó fiatal Rio Ngumoha végleg bebizonyította, hogy helye van a csapatban, és az idény végén búcsúzó Mohamed Szalah is roppant fontos önbizalomnövelő találattal jelezte, hogy az idényhajrában még számolni kell vele. A PSG elleni BL-visszavágón szintén tisztességgel helytállt a Liverpool, és ugyan a világ egyik legjobb csapata ellen végül nem bírta a nyomást, de ha csak megközelítőleg hasonlóan játszik a Hill Dickinsonban, az Everton komoly bajba kerülhet. 

Kérdés, mennyit vett ki a BL-találkozó a „vörösökből”, akik elveszítették az Achilles-ín-szakadást szenvedő Hugo Ekitikét, és a meghúzódó Joe Gomez sem áll Arne Slot rendelkezésére. Utóbbi kiesése miatt még az is elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik ismét jobb-bekként kap helyet, igaz, a helyi elemzők többsége szerint inkább a számára újra felfedezett szűrőpozícióban kezd majd, és persze azt sem lehet kizárni, hogy a támadó középpálya tengelyébe jelöli Slot. Akárhogy is dönt a menedzser, a magyar válogatott csapatkapitányának ez lesz a 100. Premier League-mérkőzése – természetesen mind a Liverpool színeiben –, amelyet megelőzően 14 gólig és 13 gólpasszig jutott. Az Everton ellen Szoboszlai ugyan még „adós” a találatokkal és az aszisztokkal, de az eddigi öt derbije közül háromszor győztesen hagyta el a pályát, egyszer lett döntetlen, és csak egyszer kapott ki a Liverpool.

A „vörösök” másik magyar válogatott játékosának, Kerkez Milosnak a szereplése, de legalábbis a kezdőbe kerülése kérdéses. No nem azért, mert rosszul játszott volna az elmúlt időszakban, hanem mert a Liverpool utóbbi öt mérkőzése közül négyen ő kezdett a bal oldali védő helyén, és a legutóbbi, PSG elleni, roppant intenzív találkozót is végigjátszotta. Poszttársa, Andrew Robertson sincs rossz formában, tehát a bajnoki hajrá megkezdésekor valóban van abban ráció, ha Slot rotálna a poszton.

600 millió néző előtt dőlhet el a bajnoki cím

A Premier League történetének egyik legnagyobb közvetítése készül kibontakozni a Manchester City–Arsenal rangadón, amely a 2021 óta vezetett adatok alapján minden idők második legszélesebb körben sugárzott mérkőzése lesz – csak a 2023–2024-es idény utolsó fordulójában rendezett City–West Ham előzi meg. A találkozót 34 ország 38 műsorszolgáltatója közvetíti a helyszínről, a várható globális nézőszám pedig eléri a 600 milliót (!), ami a modern Premier League egyik legnagyobb nemzetközi érdeklődésre számot tartó eseményévé teszi a meccset. A közvetítési műveletek tervezése a megszokottnál öt héttel korábban, március közepén indult meg, ami jól jelzi, milyen súlyt tulajdonítanak világszerte ennek a potenciálisan bajnoki döntőnek – tudtuk megg Bérczi Barbarától, a Premier League magyar gyártásvezetőjétől.

 

A sportszakmai hátteret tekintve nem véletlen a felfokozott figyelem: négy idényből harmadszor dőlhet el a bajnoki cím a City és az Arsenal között. A Josep Guardiola–Mikel Arteta párharc újabb fejezete külön pikantériát ad a találkozónak, hiszen az előbbi öt bajnokin át nem tudta legyőzni korábbi segítőjét, ami karrierje leghosszabb nyeretlenségi sorozata egy másik menedzserrel szemben. A tabella is drámai helyzetet mutat: a City hatpontos hátrányban van, de a vesztett pontok tekintetében, és feltéve, hogy legyőzi az Arsenalt (mint mondjuk cirka egy hónapja a Ligakupa döntőjében), átveheti a vezetést. A helyszín és az időpont sem mellékes! Az Etihadban a City tíz hazai bajnoki óta veretlen az Arsenal ellen, miközben az április hagyományosan Guardiola legerősebb, míg Arteta leggyengébb hónapja.

 

Mindezek együtt teszik a vasárnapi rangadót nemcsak Anglia, hanem a világ futballnaptárának egyik legfontosabb eseményévé.

 

Angol labdarúgás
2026.04.17. 11:58

„Fényes jövő előtt áll a Liverpool” – Arne Slot az Everton elleni rangadó előtt

A holland szakember talált pozitívumot is abban, hogy csapata befejezte szereplését a Bajnokok Ligájában.

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

3. Manchester United

33

16

10

7

58–45

+13 

58 

4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

6. Chelsea

33

13

9

11

53–42

+11 

48 

7. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

8. Bournemouth

33

11

15

7

50–50

48 

9. Brighton & Hove Albion

33

12

11

10

45–39

+6 

47 

10. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

11. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

33

9

12

12

42–49

–7 

39 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

33

7

10

16

42–53

–11 

31 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17 

 

 

