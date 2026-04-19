Különleges meccsen jön Szoboszlai Dominik 100. bajnokija
Új korszak, régi rivalizálás – tömören így lehetne összefoglalni a vasárnapi Mersey-parti derbit, amelyen az Everton fogadja a még címvédő Liverpoolt. Utóbbi állítás egyértelmű, ez ugyanis Anglia legrégebb óta futó élvonalbeli városi rangadója, amelynek első hivatalos mérkőzését 1894. október 13-án játszották, ráadásul az 1962–1963-as idény óta egyszer sem maradt ki az első osztály programjából. Mégis új korszak köszönt a derbire, tekintve, hogy a két csapat között most rendezik meg az első Premier League-találkozót a hivatalosan tavaly nyáron átadott Hill Dickinson Stadionban.
Ha a történelmi rivalizálásból, no meg a legutóbbi, a szépemlékű Goodison Parkban rendezett Everton–Liverpoolból indulunk ki, valószínűsíthető, hogy ismét parázs meccs vár a felekre és a szurkolókra. Ha ehhez hozzávesszük az új helyszínt, illetve a két csapat jelenét, akkor pedig szinte biztosra vehető mindez, jóllehet, a Liverpoolt gardírozó Arne Slot kijelentette a meccset felvezető sajtótájékoztatóján: „Tavaly sem a közönség, hanem a bíró döntése gyakorolt rám hatást, és mivel a tavalyi volt az első derbim, csak akkor tudnám, mire számítsak, ha ugyanabba a stadionba mennénk vissza játszani.” A holland menedzser arra utalt, hogy az Everton a 98. percben egyenlített ki (2–2), majd a lefújás után előbb az Abdoulaye Doucouréval összeverekedő Curtis Jonest, aztán őt magát is kiállította a játékvezető, noha a hazaiak kései gólját követően több tucat hazai drukker özönlött be a pályára.
A Hill Dickinsonban a Liverpoolnak aligha kell tartania a pályára özönlő hazai szurkolóktól, de sokkal nagyobb veszélyt jelent a csapatra az egyre erősebbé váló Everton. David Moyes alakulata már most több győzelmet aratott idén, mint tavaly (13–11), és csak egyetlen pontra van az előző idény összpontszámától (47–48), a klubnál pedig senki sem rejti véka alá, hogy a cél visszatérni a nemzetközi porondra. A kék-fehérek megnyerték az utóbbi két hazai meccsüket, egy harmadik siker az idénybeli legjobb sorozatukat jelentené, miközben a Liverpool kikapott a legutóbbi két bajnoki vendégszereplése során. „Az a legfontosabb, hogy hat fordulóval a vége előtt van még miért küzdenünk. Szeretnénk visszatérni az európai kupákba, és remélem, sikerül életben tartani ezt az álmot” – fogalmazott a derbit felvezető sajtótájékoztatóján David Moyes.
Persze a Liverpoolnak is megvannak a maga indokai a bizakodásra. Az egy dolog, hogy a válogatottszünet utáni újabb hullámvölgyből (kiesés az FA-kupából, párizsi vereség a BL-negyeddöntő első meccsén) egy főleg egyéni szinten értékes bajnoki győzelemmel indult el felfelé a csapat. A Fulham elleni bajnokin eredményes és pazarul játszó fiatal Rio Ngumoha végleg bebizonyította, hogy helye van a csapatban, és az idény végén búcsúzó Mohamed Szalah is roppant fontos önbizalomnövelő találattal jelezte, hogy az idényhajrában még számolni kell vele. A PSG elleni BL-visszavágón szintén tisztességgel helytállt a Liverpool, és ugyan a világ egyik legjobb csapata ellen végül nem bírta a nyomást, de ha csak megközelítőleg hasonlóan játszik a Hill Dickinsonban, az Everton komoly bajba kerülhet.
Kérdés, mennyit vett ki a BL-találkozó a „vörösökből”, akik elveszítették az Achilles-ín-szakadást szenvedő Hugo Ekitikét, és a meghúzódó Joe Gomez sem áll Arne Slot rendelkezésére. Utóbbi kiesése miatt még az is elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik ismét jobb-bekként kap helyet, igaz, a helyi elemzők többsége szerint inkább a számára újra felfedezett szűrőpozícióban kezd majd, és persze azt sem lehet kizárni, hogy a támadó középpálya tengelyébe jelöli Slot. Akárhogy is dönt a menedzser, a magyar válogatott csapatkapitányának ez lesz a 100. Premier League-mérkőzése – természetesen mind a Liverpool színeiben –, amelyet megelőzően 14 gólig és 13 gólpasszig jutott. Az Everton ellen Szoboszlai ugyan még „adós” a találatokkal és az aszisztokkal, de az eddigi öt derbije közül háromszor győztesen hagyta el a pályát, egyszer lett döntetlen, és csak egyszer kapott ki a Liverpool.
A „vörösök” másik magyar válogatott játékosának, Kerkez Milosnak a szereplése, de legalábbis a kezdőbe kerülése kérdéses. No nem azért, mert rosszul játszott volna az elmúlt időszakban, hanem mert a Liverpool utóbbi öt mérkőzése közül négyen ő kezdett a bal oldali védő helyén, és a legutóbbi, PSG elleni, roppant intenzív találkozót is végigjátszotta. Poszttársa, Andrew Robertson sincs rossz formában, tehát a bajnoki hajrá megkezdésekor valóban van abban ráció, ha Slot rotálna a poszton.
|600 millió néző előtt dőlhet el a bajnoki cím
A Premier League történetének egyik legnagyobb közvetítése készül kibontakozni a Manchester City–Arsenal rangadón, amely a 2021 óta vezetett adatok alapján minden idők második legszélesebb körben sugárzott mérkőzése lesz – csak a 2023–2024-es idény utolsó fordulójában rendezett City–West Ham előzi meg. A találkozót 34 ország 38 műsorszolgáltatója közvetíti a helyszínről, a várható globális nézőszám pedig eléri a 600 milliót (!), ami a modern Premier League egyik legnagyobb nemzetközi érdeklődésre számot tartó eseményévé teszi a meccset. A közvetítési műveletek tervezése a megszokottnál öt héttel korábban, március közepén indult meg, ami jól jelzi, milyen súlyt tulajdonítanak világszerte ennek a potenciálisan bajnoki döntőnek – tudtuk megg Bérczi Barbarától, a Premier League magyar gyártásvezetőjétől.
A sportszakmai hátteret tekintve nem véletlen a felfokozott figyelem: négy idényből harmadszor dőlhet el a bajnoki cím a City és az Arsenal között. A Josep Guardiola–Mikel Arteta párharc újabb fejezete külön pikantériát ad a találkozónak, hiszen az előbbi öt bajnokin át nem tudta legyőzni korábbi segítőjét, ami karrierje leghosszabb nyeretlenségi sorozata egy másik menedzserrel szemben. A tabella is drámai helyzetet mutat: a City hatpontos hátrányban van, de a vesztett pontok tekintetében, és feltéve, hogy legyőzi az Arsenalt (mint mondjuk cirka egy hónapja a Ligakupa döntőjében), átveheti a vezetést. A helyszín és az időpont sem mellékes! Az Etihadban a City tíz hazai bajnoki óta veretlen az Arsenal ellen, miközben az április hagyományosan Guardiola legerősebb, míg Arteta leggyengébb hónapja.
Mindezek együtt teszik a vasárnapi rangadót nemcsak Anglia, hanem a világ futballnaptárának egyik legfontosabb eseményévé.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Aston Villa
32
16
7
9
43–38
+5
55
|5. Liverpool
32
15
7
10
52–42
+10
52
|6. Chelsea
33
13
9
11
53–42
+11
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Brighton & Hove Albion
33
12
11
10
45–39
+6
47
|10. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|11. Sunderland
32
12
10
10
33–36
–3
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
32
8
9
15
32–44
–12
33
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17