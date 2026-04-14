John Terry az angol negyedosztályban lehet nagyfőnök

Ha megvalósul a 14 millió fontos ügylet, John Terry kezében összpontosulnak majd a szakmai döntések a játékoskeret kialakításától a vezetőedző kiválasztásáig. Mivel Terry a Chelsea akadémiáján is dolgozik, a londoniaktól jó eséllyel sok fiatal labdarúgó kerülhet kölcsönbe Colchesterbe – írja a Telegraph.

Terry állítólag nagy lelkesedéssel készül az új szerepre, és ott lesz a kedd esti Colchester United–Accrington Stanley bajnokin.

A Robbie Cowling érdekeltségébe tartozó colchesteri klub megerősítette, hogy tárgyalnak az eladásról, de részletekbe nem bocsátkozott, és egyelőre Terry sem kommentálta a résztulajdonosi, valamint szakmai vezetői szerepéről szóló brit lapértesüléseket.

Személyi kötődés mindenesetre erősíti a pletykákat: a Chelsea-legenda unokaöccse, a 22 éves Frankie Terry tagja a United jelenlegi keretének.

A Colchester United a League Two tabellájának tizenharmadik helyén áll, kiesni nem fog, és bár matematikai esélye még van rá, nem valószínű a feljutása sem.