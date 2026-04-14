Nemzeti Sportrádió

John Terry az angol negyedosztályban lehet nagyfőnök

K. Zs.
2026.04.14. 10:40
A Chelsea-drukkerek körében töretlenül népszerű John Terry új feladatra készül (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci John Terry League Two Colchester United
A Chelsea korábbi csapatkapitánya, John Terry kulcsszereplő lehet az angol negyedosztályú labdarúgó-bajnokságban (League Two) játszó Colchester United tulajdonosváltásában – írta meg a Telegraph.

Ha megvalósul a 14 millió fontos ügylet, John Terry kezében összpontosulnak majd a szakmai döntések a játékoskeret kialakításától a vezetőedző kiválasztásáig. Mivel Terry a Chelsea akadémiáján is dolgozik, a londoniaktól jó eséllyel sok fiatal labdarúgó kerülhet kölcsönbe Colchesterbe – írja a Telegraph.

Terry állítólag nagy lelkesedéssel készül az új szerepre, és ott lesz a kedd esti Colchester United–Accrington Stanley bajnokin.

A Robbie Cowling érdekeltségébe tartozó colchesteri klub megerősítette, hogy tárgyalnak az eladásról, de részletekbe nem bocsátkozott, és egyelőre Terry sem kommentálta a résztulajdonosi, valamint szakmai vezetői szerepéről szóló brit lapértesüléseket.

Személyi kötődés mindenesetre erősíti a pletykákat: a Chelsea-legenda unokaöccse, a 22 éves Frankie Terry tagja a United jelenlegi keretének.

A Colchester United a League Two tabellájának tizenharmadik helyén áll, kiesni nem fog, és bár matematikai esélye még van rá, nem valószínű a feljutása sem. 

 

angol foci John Terry League Two Colchester United
Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik