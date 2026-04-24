Könnyebbség Artetának? A Newcastle egyik legjobbja nem játszik az Arsenal ellen
A 25 éves angol válogatott szélső, Anthony Gordon a legutóbbi fordulóban sem lépett pályára a Bournemouth elleni, 2–1-es vereséggel végződő összecsapáson. Azóta edzésen sem tudott részt venni csípősérülése miatt.
Gordon – akinek nevét az utóbbi időben élcsapatokkal is szóba hozták – több vizsgálaton is átesett. Időbe telik, hogy kiderüljön, mikor léphet újra pályára, csapata bizakodik abban, hogy még ebben az idényben.
„Anthony nem fog tudni játszani ezen a meccsen. Nem súlyos a sérülése, de a hétvégén biztosan nem lesz bevethető állapotban” – nyilatkozta Eddie Howe, a Newcastle United vezetőedzője.
Az angol szakembert megkérdezték arról is, hogy aggódik-e Gordon lehetséges távozása miatt, amire csak annyit mondott: „Ő most sérült, szóval most nem kellene, hogy ez kérdés legyen.”
Gordon mellett a szélső védő, Tino Livramento is sérüléssel küzd, akinek korántsem biztató a helyzete. Félő, hogy Gordonnal ellentétben ő már nem játszhat az idény hátralévő meccsein. A klub várja a vizsgálatok eredményeit vele kapcsolatban.
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
Április 25., szombat
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63–26
|+37
|70
|2. Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65–29
|+36
|67
|3. Manchester United
|33
|16
|10
|7
|58–45
|+13
|58
|4. Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47–41
|+6
|58
|5. Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54–43
|+11
|55
|6. Brighton & Hove Albion
|34
|13
|11
|10
|48–39
|+9
|50
|7. Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53–45
|+8
|48
|8. Brentford
|33
|13
|9
|11
|48–44
|+4
|48
|9. Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50–50
|0
|48
|10. Everton
|33
|13
|8
|12
|40–39
|+1
|47
|11. Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36–40
|–4
|46
|12. Fulham
|33
|13
|6
|14
|43–46
|–3
|45
|13. Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35–36
|–1
|43
|14. Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46–49
|–3
|42
|15. Leeds United
|33
|9
|12
|12
|42–49
|–7
|39
|16. Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36–45
|–9
|36
|17. West Ham
|33
|8
|9
|16
|40–57
|–17
|33
|18. Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42–53
|–11
|31
|19. Burnley
|33
|4
|8
|21
|34–67
|–33
|20
|20. Wolverhampton
|33
|3
|8
|22
|24–61
|–37
|17