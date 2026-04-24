Könnyebbség Artetának? A Newcastle egyik legjobbja nem játszik az Arsenal ellen

A 25 éves angol válogatott szélső, Anthony Gordon a legutóbbi fordulóban sem lépett pályára a Bournemouth elleni, 2–1-es vereséggel végződő összecsapáson. Azóta edzésen sem tudott részt venni csípősérülése miatt.

Gordon – akinek nevét az utóbbi időben élcsapatokkal is szóba hozták – több vizsgálaton is átesett. Időbe telik, hogy kiderüljön, mikor léphet újra pályára, csapata bizakodik abban, hogy még ebben az idényben.

„Anthony nem fog tudni játszani ezen a meccsen. Nem súlyos a sérülése, de a hétvégén biztosan nem lesz bevethető állapotban” – nyilatkozta Eddie Howe, a Newcastle United vezetőedzője.

Tino Livramento játékára sem számíthat Eddie Howe (Fotó: Getty Images)

Az angol szakembert megkérdezték arról is, hogy aggódik-e Gordon lehetséges távozása miatt, amire csak annyit mondott: „Ő most sérült, szóval most nem kellene, hogy ez kérdés legyen.”

Gordon mellett a szélső védő, Tino Livramento is sérüléssel küzd, akinek korántsem biztató a helyzete. Félő, hogy Gordonnal ellentétben ő már nem játszhat az idény hátralévő meccsein. A klub várja a vizsgálatok eredményeit vele kapcsolatban.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

Április 25., szombat

18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)