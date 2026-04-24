Könnyebbség Artetának? A Newcastle egyik legjobbja nem játszik az Arsenal ellen

2026.04.24. 12:25
Anthony Gordon nem lép pályára az Emirates Stadionban (Fotó: Getty Images)
sérülés Anthony Gordon Arsenal Newcastle United Premier League
Kihagyja szombaton az Arsenal elleni Premier League-mérkőzést a Newcastle United egyik legfontosabb játékosa, Anthony Gordon.

A 25 éves angol válogatott szélső, Anthony Gordon a legutóbbi fordulóban sem lépett pályára a Bournemouth elleni, 2–1-es vereséggel végződő összecsapáson. Azóta edzésen sem tudott részt venni csípősérülése miatt. 

Gordon – akinek nevét az utóbbi időben élcsapatokkal is szóba hozták – több vizsgálaton is átesett. Időbe telik, hogy kiderüljön, mikor léphet újra pályára, csapata bizakodik abban, hogy még ebben az idényben. 

„Anthony nem fog tudni játszani ezen a meccsen. Nem súlyos a sérülése, de a hétvégén biztosan nem lesz bevethető állapotban”nyilatkozta Eddie Howe, a Newcastle United vezetőedzője.

Tino Livramento játékára sem számíthat Eddie Howe (Fotó: Getty Images)

Az angol szakembert megkérdezték arról is, hogy aggódik-e Gordon lehetséges távozása miatt, amire csak annyit mondott: „Ő most sérült, szóval most nem kellene, hogy ez kérdés legyen.”

Gordon mellett a szélső védő, Tino Livramento is sérüléssel küzd, akinek korántsem biztató a helyzete. Félő, hogy Gordonnal ellentétben ő már nem játszhat az idény hátralévő meccsein. A klub várja a vizsgálatok eredményeit vele kapcsolatban.

ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ 
Április 25., szombat
18.30: Arsenal–Newcastle United (Tv: Spíler1)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal33217563–26+37 70 
2. Manchester City32207565–29+36 67 
3. Manchester United331610758–45+13 58 
4. Aston Villa33177947–41+6 58 
5. Liverpool331671054–43+11 55 
6. Brighton & Hove Albion3413111048–39+9 50 
7. Chelsea341391253–45+8 48 
8. Brentford331391148–44+4 48 
9. Bournemouth331115750–5048 
10. Everton331381240–39+1 47 
11. Sunderland3312101136–40–4 46 
12. Fulham331361443–46–3 45 
13. Crystal Palace3211101135–36–1 43 
14. Newcastle331261546–49–3 42 
15. Leeds United339121242–49–7 39 
16. Nottingham Forest33991536–45–9 36 
17. West Ham33891640–57–17 33 
18. Tottenham337101642–53–11 31 
19. Burnley33482134–67–33 20 
20. Wolverhampton33382224–61–37 17 

 

 

Legfrissebb hírek

„Ha Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék” – Arne Slot véleménye Pécsiről

Angol labdarúgás
2 órája

Yamal a sérüléséről: Ez nem a vég, hanem csak egy szünet

Spanyol labdarúgás
3 órája

Molnár Rajmund a nyári felkészülésbe már szeretne bekapcsolódni a Pogon Szczecinnél

Légiósok
4 órája

Lamine Yamal idénye véget ért, a vb-n tér vissza – hivatalos

Spanyol labdarúgás
23 órája

Két fontos játékosa is megsérült a Real Madridnak, kihagyhatják az el Clásicót

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:00

Szoboszlai Dominik az idényben ötödször lett a hónap legjobbja a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:27

Továbbra is bizonytalan, hogy Arne Slot marad-e a Liverpool vezetőedzője

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:12

NBA: Cunningham vezérletével egyenlített a Pistons; elvesztette kulcsemberét a Thunder

Amerikai sportok
Tegnap, 8:25
Ezek is érdekelhetik