„Ha Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék” – Arne Slot véleménye Pécsiről

Arne Slotot helyszínen tartózkodó munkatársunk Pécsi Ármin esetleges bevetéséről kérdezte.
– Giorgi Mamardasvili hiányában nevezi-e a keretbe Pécsi Ármint? Jóllehet, kis esély van arra, hogy pályára lépjen, hogyan értékeli a magyar kapus fejlődését, amióta megérkezett a klubhoz?
– Az előző fordulóban is neveztem, mert kevés kapus állt rendelkezésre, és tekintve, hogy most is ez a helyzet, természetesen ott lesz a padon a Palace ellen. Ármin személyében egy roppant tehetséges kapust szerződtetünk, aki Magyarországon már a legmagasabb szinten játszott, nálunk egyelőre az U21-es csapatnál gyűjtögeti a játékperceit. Az is segíti a fejlődését, hogy a Liverpool csatáraival edzhet együtt, de még fiatal, és hosszú út áll előtte.
– Hogy látja, Pécsi megüti már azt a szintet, hogy egy Premier League-mérkőzésen játsszon?
– Ha úgy nézem, hogy Alisson szintjén van-e, akkor a válaszom: nem, még nem érett meg a Premier League szintjére, ám ez egyáltalán nem kritika őt illetően. Sajnos a helyzet illene az idényünkhöz, de ha Alisson nem játszhatna, majd történne valami Freddie Woodmannel, és Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék. Labdabiztos, jók az ösztönei, kiválóan olvassa a meccset, tudja, hova érkeznek a lövések, és ezt nagyon szeretem. Szóval, gond nélkül beállítanám.
További újságírói kérdésre válaszolva Slot aztán a következő idényre történő felkészülésről beszélt a BBC összefoglalója szerint: „Ahogy már annyiszor mondtam, főként rövid és közép-hosszú távra figyelek, de az időm nagy részét inkább a rövid távú célok kötik le, ez pedig most a holnapi, Crystal Palace elleni meccset jelenti. Természetesen zajlanak egyeztetések a következő idényről is, ám a teljes fókusznak még mindig erre az idényre kellene irányulnia, mert a különbségek nagyon kicsik. Egy-két eredmény is hatalmas különbséget jelenthet, mindkét irányba eldőlhetnek még a dolgok. Most csak a Palace elleni mérkőzésre koncentrálok, ebben az idényben háromszor játszottunk velük, és egyszer sem tudtuk legyőzni őket.”
A holland szakember a folytatásban megerősítette, hogy Joe Gomez visszatérhet a keretbe, Endó Vataru pedig egyre jobb állapotba kerül, és reményei szerint még az idény befejezése előtt újra pályára léphet.
A Crystal Palace-ról Slot elmondta: jó csapatuk van a londoniaknak, s külön méltatta a csapat menedzserét, Oliver Glasnert, aki szavai szerint nagyon fegyelmezett együttest épített, amely ellen nehéz helyzeteket is kialakítani.
A Liverpool–Crystal Palace mérkőzés szombaton 16 órától kezdődik az Anfieldben.
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
Szombat, 16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63–26
|+37
|70
|2. Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65–29
|+36
|67
|3. Manchester United
|33
|16
|10
|7
|58–45
|+13
|58
|4. Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47–41
|+6
|58
|5. Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54–43
|+11
|55
|6. Brighton & Hove Albion
|34
|13
|11
|10
|48–39
|+9
|50
|7. Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53–45
|+8
|48
|8. Brentford
|33
|13
|9
|11
|48–44
|+4
|48
|9. Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50–50
|0
|48
|10. Everton
|33
|13
|8
|12
|40–39
|+1
|47
|11. Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36–40
|–4
|46
|12. Fulham
|33
|13
|6
|14
|43–46
|–3
|45
|13. Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35–36
|–1
|43
|14. Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46–49
|–3
|42
|15. Leeds United
|33
|9
|12
|12
|42–49
|–7
|39
|16. Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36–45
|–9
|36
|17. West Ham
|33
|8
|9
|16
|40–57
|–17
|33
|18. Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42–53
|–11
|31
|19. Burnley
|33
|4
|8
|21
|34–67
|–33
|20
|20. Wolverhampton
|33
|3
|8
|22
|24–61
|–37
|17