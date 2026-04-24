„Ha Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék” – Arne Slot véleménye Pécsiről

Arne Slotot helyszínen tartózkodó munkatársunk Pécsi Ármin esetleges bevetéséről kérdezte.

– Giorgi Mamardasvili hiányában nevezi-e a keretbe Pécsi Ármint? Jóllehet, kis esély van arra, hogy pályára lépjen, hogyan értékeli a magyar kapus fejlődését, amióta megérkezett a klubhoz?

– Az előző fordulóban is neveztem, mert kevés kapus állt rendelkezésre, és tekintve, hogy most is ez a helyzet, természetesen ott lesz a padon a Palace ellen. Ármin személyében egy roppant tehetséges kapust szerződtetünk, aki Magyarországon már a legmagasabb szinten játszott, nálunk egyelőre az U21-es csapatnál gyűjtögeti a játékperceit. Az is segíti a fejlődését, hogy a Liverpool csatáraival edzhet együtt, de még fiatal, és hosszú út áll előtte.

– Hogy látja, Pécsi megüti már azt a szintet, hogy egy Premier League-mérkőzésen játsszon?

– Ha úgy nézem, hogy Alisson szintjén van-e, akkor a válaszom: nem, még nem érett meg a Premier League szintjére, ám ez egyáltalán nem kritika őt illetően. Sajnos a helyzet illene az idényünkhöz, de ha Alisson nem játszhatna, majd történne valami Freddie Woodmannel, és Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék. Labdabiztos, jók az ösztönei, kiválóan olvassa a meccset, tudja, hova érkeznek a lövések, és ezt nagyon szeretem. Szóval, gond nélkül beállítanám.

További újságírói kérdésre válaszolva Slot aztán a következő idényre történő felkészülésről beszélt a BBC összefoglalója szerint: „Ahogy már annyiszor mondtam, főként rövid és közép-hosszú távra figyelek, de az időm nagy részét inkább a rövid távú célok kötik le, ez pedig most a holnapi, Crystal Palace elleni meccset jelenti. Természetesen zajlanak egyeztetések a következő idényről is, ám a teljes fókusznak még mindig erre az idényre kellene irányulnia, mert a különbségek nagyon kicsik. Egy-két eredmény is hatalmas különbséget jelenthet, mindkét irányba eldőlhetnek még a dolgok. Most csak a Palace elleni mérkőzésre koncentrálok, ebben az idényben háromszor játszottunk velük, és egyszer sem tudtuk legyőzni őket.”

A holland szakember a folytatásban megerősítette, hogy Joe Gomez visszatérhet a keretbe, Endó Vataru pedig egyre jobb állapotba kerül, és reményei szerint még az idény befejezése előtt újra pályára léphet.

A Crystal Palace-ról Slot elmondta: jó csapatuk van a londoniaknak, s külön méltatta a csapat menedzserét, Oliver Glasnert, aki szavai szerint nagyon fegyelmezett együttest épített, amely ellen nehéz helyzeteket is kialakítani.

A Liverpool–Crystal Palace mérkőzés szombaton 16 órától kezdődik az Anfieldben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

Szombat, 16.00: Liverpool–Crystal Palace (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!