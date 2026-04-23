Szoboszlai Dominik az idényben ötödször lett a hónap legjobbja a Liverpoolnál

2026.04.23. 12:27
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
A jelenlegi idényben ötödször, továbbá egymás után másodszor választották meg a hónap legjobbjának Szoboszlai Dominikot a Liverpool szurkolói, így a magyar középpályás márciusban „megvédte” a februárban is megnyert egyéni elismerést – olvasható a Liverpool hivatalos honlapján.

A klub honlapján megjelent közlemény szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szurkolói szavazatok csaknem kétharmadát szerezte meg, megelőzve Mohamed Szalahot és Kerkez Milost. Szoboszlai a csapat hat márciusi mérkőzésén – középpályásként vagy jobb oldali védőként – végig a pályán volt, és két gólt szerzett. A Tottenham Hotspur ellen szezonbeli negyedik szabadrúgásgólját lőtte, ami rekord a klub történelmében, majd a Bajnokok Ligájában a Galatasaray ellen szöglet után szerzett vezetést csapatának.

Szoboszlait augusztusban, októberben, novemberben és februárban is a legjobbnak választották a Liverpool-drukkerek. Csapattársai közül az olasz Federico Chiesa, a francia Hugo Ekitiké és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.

 

