Továbbra is bizonytalan, hogy Arne Slot marad-e a Liverpool vezetőedzője

Nézőpont kérdése, milyen hord­erejű a bejelentés, amely kedden a Sky Sportson hangzott el: várhatóan Arne Slot marad a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is alkalmazó Liverpool menedzsere a következő idényben is, ha a csapat kivívja a Bajnokok Ligája-indulás jogát. Merthogy az óvatosan és feltételes módban megfogalmazott állítás eleve magában hordozza a további bizonytalanságot, igaz, vannak más forrásból érkező megerősítések, továbbá a matematika a holland edzőt segítheti.

Ez utóbbi a Bajnokok Ligája-indulást érő helyezés elérésére vonatkozik: a tabellán jelenleg az ötödik – az Angliának biztos BL-szereplést garantáló – helyen álló Liverpool előnye hét pontra nőtt a sorozatban az ötödik bajnokiját elveszítő Chelsea-vel szemben. A „vörösök” eddigi első számú üldözője a Brighton vendégeként szenvedett 3–0-s vereséget kedd este (másnap a londoni klub menesztette is a januárban kinevezett Liam Rosenior menedzsert…), ami azt jelenti, hogy a hátralévő öt fordulóban a címvédőnek jelentős előnye van a „kékekkel” szemben, s még játszik is velük május 9-én – igaz, a Brightonra és a Bournemouthra is figyelnie kell...

Arne Slot menedzser csapata többször is hullámvölgybe került az idényben, de egyrészt rendre ki tudott kecmeregni belőle (több-kevesebb sikerrel), másrészt most már csak ezekre a bajnokikra kell összpontosítania úgy, hogy az öt meccs­ből hármat az Anfieldben vívhat meg – vagyis önerőből is esélyes az ötödik hely megtartása.

Alátámasztja a Sky Sports értesülését Jamie Carragher nyilatkozata: a korábbi Liverpool-ikon, aki jelenleg szintén a csatornánál szakértő, így fogalmazott még az Everton elleni vasárnapi derbit követően: „Megoszthatja a Liverpool‑szurkolókat, hogy Slot maradjon-e vagy sem, de én azt hallom, ha sikerül elérni a BL‑indulást – márpedig most úgy tűnik, sikerül –, ő marad a Liverpool menedzsere.”

Egyelőre a helyi média és az elemzők sem tudják pontosan eldönteni, miként viszonyuljanak a hírhez. A klubhoz ezer szállal kötődő Liverpool Echo rovatvezetője, Ian Doyle szerint elég egyetlen újabb kudarc, hogy az idegek ismét pattanásig feszüljenek, a lap által indított voksoláson pedig az olvasók 66 százaléka szavaz(ott) arra, hogy a végkifejlettől függetlenül Slotnak mennie kell, 19 százalék várná meg az idény befejezését és csak 15 százalék áll(t) ki a menedzser mellett.

Bocsák Bence

Lapunk megkérdezte az Anfield Wrap nevű portál szerkesztőjét, Bocsák Bencét a fejleményekről: „Láttam a híreket, de nem tudom megerősíteni, hogy hitelesek‑e. Első ránézésre úgy tűnik, Arne Slot mögött továbbra is kiáll az elnökség, ugyanakkor a klub még mindig nem ajánlott neki hosszabbítást, pedig a jelenlegi megállapodása 2027-ben lejár. A Liverpoolnál még sohasem fordult elő, hogy egy edző úgy kezdjen neki az új idénynek, hogy a szerződéséből már csak egy év van hátra, és ez számomra kétségeket vet fel.”