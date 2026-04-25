Női kézi NB I: a Debrecen 12 góllal győzött Kisvárdán

A jövő hétvégi Magyar Kupa négyes döntőre készülő hajdúságiaknál Alicia Toublanc kilenc gólt lőtt, a házigazdáknál Pásztor Bettina tíz védéssel zárt. Idegenben nyert a Budaörs is, amely 23–19-es sikerrel távozott Szombathelyről. Szöllősi-Schatzl Nadine hat, Uhrin Lili és Schneider Éva öt-öt találattal, Mátéfi Dalma 17 védéssel járult hozzá a győzelemhez.

A vasiaknál a tavalyi idény gólkirálya és a góllövőlistát jelenleg is vezető Pődör Rebeka hétszer volt eredményes, Marija Simic pedig tíz lövést hárított. A Vác otthon 41-17-re verte a sereghajtó és már kiesett Dunaújvárost. Pálffy Anna kilenc góllal, Zaj Klára tíz védéssel zárt a hazaiaknál.

A másik kieső, a Kozármisleny otthon kapott ki 31–18-ra az Alba Fehérvártól. Takó Viktória nyolc találattal, Hadfi Gréta tíz védéssel vette ki részét a vendégek győzelméből.

NŐI KÉZILABDA NB I

22. FORDULÓ

Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 19–31 (6–15)

Kisvárda, 305 néző. V: Garai, Varasdi.

KISVÁRDA: Pásztor B. – GÉM 3, Kovalcsik B. 3 (2), E. Novak 3, Gyimesi 1, Győri V., Mérai 1. Csere: Szász (kapus), L. Markovic 2 (1), Poczetnyik L., Szabó Lili, Agócs 2 (1), Karnik Sz. 1, Roszoha 1, Milojkovics, CZENKI 2. Edző: Józsa Krisztián

DVSC: RYDE – TOUBLANC 9 (2), HÁMORI 2, JOVOVICS 3, Tóvizi 1, Thorleifsdóttir 3, PETRUS 3. Csere: Placzek (kapus), SERCIEN-UGOLIN 4 (1), CSERNYÁNSZKI 4, Juhász Kata, Hornyák D., Grosch 1, Vámos M. 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 10. p.: 2–5. 14. p.: 4–8. 28. p.: 5–15. 40. p.: 9–20. 50. p.: 13–25. Kiállítások: –, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – A DVSC megmutatta, hogy miért tart ott, ahol. Ellenfelünk nagyon jól játszott az első félidőben, ezzel el is döntötte a mérkőzést. A szünet után kozmetikázni tudtunk az eredményen, ennek örülök, mert ez a reális különbség.

Szilágyi Zoltán: – Jól kezdtünk és ez megadta a meccs alaphangját. Keményen, jól védekeztünk, amivel elégedett vagyok. A jó védekezésnek és a lerohanásból lőtt góloknak köszönhetően megnyugtató előnyt építettünk fel. A Kisvárda próbált visszajönni, küzdött, s sikerült is faragnia a hátrányából, de ahogy rendeztük a sorokat, újra nőtt a különbség.

Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC 18–31 (7–16)

Kozármisleny, 300 néző. V: Kiu G., Kiu T.

KOZÁRMISLENY: Szabó Luca – Rácz, KECSKÉS 3, Lengyel L. 1, Bréda 2, Bernhardt 2, Szatmári 1. Csere: LASZTÓCZI, Wichmann (kapusok), Kelemen D., Brettner, Daradics 1, BURSAC 4, SCHEFFER 4, Palotás, Csökmei. Edző: Kovács Tamás

SZÉKESFEHÉRVÁR: HADFI – SZABÓ-MÁJER 3, Szmbatjan 2, K. PAVLOVIC 5, KOCSIS B. 3, Moreno, TAKÓ 8. Csere: Stark (kapus), Zentai 2, Sulyok, PAPP D. 3, Lazics, Hajdu 2, N. MARKOVICS 3, Bojtos. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 16. p.: 3–11. 25. p.: 6–14. 34. p.: 8–17. 43. p.: 11–21. 50. p.: 13–28. 57. p.: 17–30. Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Kovács Tamás: – Sajnos azt kaptam a mérkőzéstől, amire számítottam. A Fehérvár az élvonal egyik legjobban védekező együttese, mi is nehezen tudtuk feltörni a falát.

Szuzana Lazovics: – A hosszú utazást követően jól kezdtünk, ez nem mindig volt jellemző ránk az idényben. Ha a Kozármisleny egy év kihagyást követően visszatér a legjobbak közé, már sokkal jobb lehet.

Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs 19–23 (8–14)

Szombathely, 500 néző. V: Bóna, Földesi.

SZKKA: Szimics – Szemes 2, Szeberényi, PÁSZTOR N. 4, Pődör B. 1, PŐDÖR R. 7 (2), Sallai 1. Csere: Győri A., Korsós A. (kapusok), Szabó Dóra, Tolnai, Dzsatevszka 1, VARGA N. 3, Bősze, Smetková, Sass. Edző: Pődör Zoltán

BUDAÖRS: MÁTÉFI D. – Vártok T. 2, Schneider 5 (3), Kovalcsik J. 1, Hudák, Marincsák 1, SZÖLLŐSI-SCHATZL 6. Csere: Zsigmond P. (kapus), Helm, BARDI 1, Sztankovics K., UHRIN 5, Debreczeni-Klivinyi 1, Bede, Kiss Dorka, Kármán 1. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2. 12. p.: 2–5. 17. p.: 4–7. 27. p.: 8–12. 36. p.: 9–16. 42. p.: 10–18. 46. p.: 13–19. 53. p.: 16–21. 57. p.: 17– 21. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Pődör Zoltán – Az első játékrészben rosszul játszottunk, ennyi hibát nem lehet támadásban elkövetni. A fordulást követően voltak szituációk, amikor visszajöhettünk volna a meccsbe, de kulcshelyzetekben rontottunk. Huszonhárom kapott góllal kikapni? Érdekes, nem gondoltam volna, hogy ki lehet…

Buday Dániel: – Sokat tanultunk a tavalyi mérkőzésből, alaposan felkészültünk a Szombathelyből. A védekezésünk stabil volt, a kapuban Mátéfi Dalma extrát nyújtott – ez is kellett a sikerhez. Nagyot küzdött a csapat, büszke vagyok a lányokra.

Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 41–17 (18–9)

Vác, 400 néző. V: Hargitai, Markó.

VÁC: Csizmadia F. – PÁLFFY A. 9, Afentaler 2 (2), CSÍKOS 4, Varga Emőke 2, Kellermann, WALD 5. Csere: ZAJ (kapus), Pálmai 1, KAJDON 6, Kövér 2, Pelczéder 1, KACSÓ 5, Kurucz 4, Gyuris. Edző: Horváth Roland

DUNAÚJVÁROS: Krasznai – Horváth A. 1, SZTANÓ 5 (3), KOVÁCS F. 5, Rigó 1, Takács Sz., Török Fanni 1. Csere: Angyali (kapus), Egejuru 2, Dobos, Kálmán 2, Titscher. Edző: Zubai Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 10. p.: 5–4. 17. p.: 8–5. 25. p.: 14–8. 29. p.: 17–9. 34. p.: 21–9. 41. p.: 27–10. 46. p.: 29–13. 53. p.: 36–15. 57. p.: 40–16. Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Horváth Roland: – Álmosan kezdtünk, a befejezéseink pontatlanok voltak. Nagyon fiatal csapat ellen játszottunk, óriási különbség volt a két együttes között. További sok sikert és fejlődést kívánok az ellenfélnek!

Zubai Gábor: – Ismét csak formalitás volt a mérkőzés végkimenetele. Nagy lehetőség a lányok számára, hogy minden héten felnőtt NB I-es kézilabdacsapat ellen léphetnek pályára.

NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 27–40 (14–22)

Balatonboglár, 108 néző. V: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz.

NEKA: Németh Zs. – Szőke N. 1, Török Fanni 1, PANYI 4, ALAXAI 4, Utasi 5, Berei 2. Csere: Csapó Kincső, Hornyák A. (kapusok), Jelena 3, Nagy-Hajdu 2, Sztankovics R. 1, Mózsi 4 (4), Kiss Cs., Kollár. Edző: Bakó Botond

MKC: Csatlós – FALUSI-UDVARDI 8, Quist 1, Tóth G. 5, WOLFS 6, Tóth Eszter 1, STRANIGG ZS. 8 (1). Csere: Arenhart (kapus), Tyiskov-Helembai 3, Kukely A. 1, Háfra N. 3, Tomova 4, Molnár D. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–1. 5. p.: 1–4. 16. p.: 8–12. 20. p.: 8–16. 28. p.: 12–21. 33. p.: 14–24. 39. p.: 19–30. 48. p.: 25–35. 55. p.: 25–39. 58. p.: 27–39. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond: – Rengeteg játékosunk hiányzik, és amikor frissítenünk kellene, hogy új lendület érkezzen vagy megtartsuk a tempót, az nehézséget okoz. Akik pályára léptek, megpróbálták, de sajnos nagy lett a különbség.

Stranigg Ferenc: – Megvalósítottuk mindazt, amit megbeszéltünk, hogy taktikailag hogyan reagálunk bizonyos szituációkra. Kemény és összeszedett védekezésünk volt, amiből hatékonyan lerohanásokat vezettünk, úgy, mint a régi szép időkben.