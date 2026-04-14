„Egyszerűen sokkoló…” – Carrick szerint vigyázni kell, merre halad a futball
Az argentin védőt azért küldték le a pályáról, mert a VAR-vizsgálat után a játékvezető, Paul Tierney úgy ítélte meg, hogy meghúzta Dominic Calvert-Lewin haját. A videóbíró, John Brooks javaslatára Tierney visszanézte az esetet, majd piros lapot adott Martíneznek.
A játékos láthatóan értetlenül fogadta az ítéletet, és még a pálya elhagyása közben is tiltakozott. Carrick a mérkőzés után nem rejtette véka alá a véleményét:
„Lisandro először egy ütést kap az arcára, ezért kibillen az egyensúlyából. Szinte csak hozzáér az ellenfélhez, megpróbálja megfogni a mezét, és végül a hajához ér. Ezért piros lap jár? Ez nem agresszív mozdulat. Nincs rántás, nincs hirtelen mozgás. Egyszerűen csak hozzáér” – mondta feldúltan a Sky Sports riporterének.
A szakember szerint veszélyes irányba halad a futball, ha ilyen esetekért kiállítás jár: „Nagyon óvatosnak kell lennünk, merre tart a játék, ha ezért piros lapot adunk. Ez egy sokkoló döntés, egyszerűen sokkoló.”
A mérkőzésen a Leeds már az első félidőben meglepte az Old Trafford közönségét: Noah Okafor duplájával kétgólos előnyre tett szert. A fordulás után Casemiro szépített, de a Manchester United nem tudott egyenlíteni, így a Leeds több mint 23 év után nyert ismét bajnoki mérkőzést a „vörös ördögök” otthonában.
Az eset azért is váltott ki ekkora visszhangot, mert az utóbbi időben több hasonló szituáció is eltérő elbírálás alá esett. Januárban az Everton védője, Michael Keane hárommeccses eltiltást kapott egy hasonló incidens után, míg februárban a Fulham játékosa, Kenny Tete büntetés nélkül megúszott egy hajhúzásgyanús esetet.
Carrick szerint éppen ez a következetlenség a legaggasztóbb: „Elismerem, hogy Lisandro hozzáért a hajához, ezt nem lehet tagadni. De óriási különbség van aközött, hogy valaki finoman hozzáér, vagy agresszíven megrántja. Ha ez kiállítást ér, az nagyon komoly kérdéseket vet fel.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–Leeds United 1–2 (Casemiro 69., ill. Okafor 5., 29.)
Kiállítva: Lisandro Martínez (56., Manchester United)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
32
15
10
7
57–45
+12
55
|4. Aston Villa
32
16
7
9
43–38
+5
55
|5. Liverpool
32
15
7
10
52–42
+10
52
|6. Chelsea
32
13
9
10
53–41
+12
48
|7. Brentford
32
13
8
11
48–44
+4
47
|8. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|9. Brighton & Hove Albion
32
12
10
10
43–37
+6
46
|10. Sunderland
32
12
10
10
33–36
–3
46
|11. Bournemouth
32
10
15
7
48–49
–1
45
|12. Fulham
32
13
5
14
43–46
–3
44
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
32
12
6
14
45–47
–2
42
|15. Leeds United
32
8
12
12
39–49
–10
36
|16. Nottingham Forest
32
8
9
15
32–44
–12
33
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
32
7
9
16
40–51
–11
30
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
32
3
8
21
24–58
–34
17