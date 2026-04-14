Nemzeti Sportrádió

„Egyszerűen sokkoló…” – Carrick szerint vigyázni kell, merre halad a futball

ROCK PÉTER
2026.04.14. 07:45
Az a bizonyos pillanat... (Fotó: Getty Images)
Lisando Martínez Manchester United piros lap Michael Carrick Premier League
A Manchester United megbízott vezetőedzője, Michael Carrick élesen bírálta a játékvezetői döntést, amelynek (is) következtében csapata 2–1-es vereséget szenvedett a Leeds Unitedtől. A találkozó egyik legvitatottabb jelenete Lisandro Martínez kiállítása volt, amit a tréner sokkolónak nevezett.

Az argentin védőt azért küldték le a pályáról, mert a VAR-vizsgálat után a játékvezető, Paul Tierney úgy ítélte meg, hogy meghúzta Dominic Calvert-Lewin haját. A videóbíró, John Brooks javaslatára Tierney visszanézte az esetet, majd piros lapot adott Martíneznek.

A játékos láthatóan értetlenül fogadta az ítéletet, és még a pálya elhagyása közben is tiltakozott. Carrick a mérkőzés után nem rejtette véka alá a véleményét:

„Lisandro először egy ütést kap az arcára, ezért kibillen az egyensúlyából. Szinte csak hozzáér az ellenfélhez, megpróbálja megfogni a mezét, és végül a hajához ér. Ezért piros lap jár? Ez nem agresszív mozdulat. Nincs rántás, nincs hirtelen mozgás. Egyszerűen csak hozzáér” – mondta feldúltan a Sky Sports riporterének.

Casemiro fejese kevés volt, Okafor duplájával a Leeds legyőzte a Manchester Unitedet

Lisandro Martínez az első félidőben hatalmasat mentett, majd a másodikban piros lapot kapott.

A szakember szerint veszélyes irányba halad a futball, ha ilyen esetekért kiállítás jár: „Nagyon óvatosnak kell lennünk, merre tart a játék, ha ezért piros lapot adunk. Ez egy sokkoló döntés, egyszerűen sokkoló.”

A mérkőzésen a Leeds már az első félidőben meglepte az Old Trafford közönségét: Noah Okafor duplájával kétgólos előnyre tett szert. A fordulás után Casemiro szépített, de a Manchester United nem tudott egyenlíteni, így a Leeds több mint 23 év után nyert ismét bajnoki mérkőzést a „vörös ördögök” otthonában.

Carrick: "Two games in a row decisions like that go against but that one was one of the worst I've seen... You can elbow Yoro and you can throw your arm at Licha's face, he's off balance because of that. The worst of it is, he was sent over to overturn it, clear and obvious error. Shocking."
by u/Blodgharm in soccer

Az eset azért is váltott ki ekkora visszhangot, mert az utóbbi időben több hasonló szituáció is eltérő elbírálás alá esett. Januárban az Everton védője, Michael Keane hárommeccses eltiltást kapott egy hasonló incidens után, míg februárban a Fulham játékosa, Kenny Tete büntetés nélkül megúszott egy hajhúzásgyanús esetet.

Carrick szerint éppen ez a következetlenség a legaggasztóbb: „Elismerem, hogy Lisandro hozzáért a hajához, ezt nem lehet tagadni. De óriási különbség van aközött, hogy valaki finoman hozzáér, vagy agresszíven megrántja. Ha ez kiállítást ér, az nagyon komoly kérdéseket vet fel.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–Leeds United 1–2 (Casemiro 69., ill. Okafor 5., 29.)
Kiállítva: Lisandro Martínez (56., Manchester United)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

3. Manchester United

32

15

10

7

57–45

+12 

55 

4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

6. Chelsea

32

13

9

10

53–41

+12 

48 

7. Brentford

32

13

8

11

48–44

+4 

47 

8. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

9. Brighton & Hove Albion

32

12

10

10

43–37

+6 

46 

10. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

11. Bournemouth

32

10

15

7

48–49

–1 

45 

12. Fulham

32

13

5

14

43–46

–3 

44 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

32

12

6

14

45–47

–2 

42 

15. Leeds United

32

8

12

12

39–49

–10 

36 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

32

7

9

16

40–51

–11 

30 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

32

3

8

21

24–58

–34 

17 

 

