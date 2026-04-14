„Egyszerűen sokkoló…” – Carrick szerint vigyázni kell, merre halad a futball

Az argentin védőt azért küldték le a pályáról, mert a VAR-vizsgálat után a játékvezető, Paul Tierney úgy ítélte meg, hogy meghúzta Dominic Calvert-Lewin haját. A videóbíró, John Brooks javaslatára Tierney visszanézte az esetet, majd piros lapot adott Martíneznek.

A játékos láthatóan értetlenül fogadta az ítéletet, és még a pálya elhagyása közben is tiltakozott. Carrick a mérkőzés után nem rejtette véka alá a véleményét:

„Lisandro először egy ütést kap az arcára, ezért kibillen az egyensúlyából. Szinte csak hozzáér az ellenfélhez, megpróbálja megfogni a mezét, és végül a hajához ér. Ezért piros lap jár? Ez nem agresszív mozdulat. Nincs rántás, nincs hirtelen mozgás. Egyszerűen csak hozzáér” – mondta feldúltan a Sky Sports riporterének.