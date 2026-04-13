A Chelsea edzője magára vállalta a súlyos vereséget; Guardiolát az Arsenalról kérdezték

Liam Rosenior vezetőedző kritikusan nyilatkozott a BBC Sportnak a Chelsea teljesítményéről, különösen a második játékrész kapcsán: „Nem volt elég jó a második félidőnk. Rosszul kezdtünk, nem tudtuk felszabadítani a tizenhatosunkat, és nem tartottuk meg a labdát. Az első öt percben beszorítottak minket, majd gólt kaptunk. Az elmúlt hónapban hasonló a történet, amikor hátrányba kerülünk. Egy ilyen erős csapat ellen ilyenkor az a legfontosabb, hogy az ember játékban maradjon az azt követő percekben. Nekünk ez nem sikerült, és emiatt nagyon nehéz lett a második játékrész.”

Szóba került a hiányzó Enzo Fernández is, akit klubja fegyelmi okokból mellőzött: „Minden csapat megérezné Enzo hiányát. Hosszú távú döntést hoztunk a klub érdekében. Nincs köztünk személyes probléma, kedden visszatér a kerethez.”

A londoniak trénere saját felelősségét sem hárította: „Én vagyok a felelős, fejlődnünk kell. Nem a hozzáállással volt gond, hanem az önbizalom hiányzott a második félidőben. Nehéz helyzetben vagyunk, de jövő héten újabb hatalmas meccs vár ránk. Bajnoki címért küzdő, kiváló formában lévő csapat ellen játszottunk, de az ilyen meccseken is győzelemért megyünk. Amikor hibázol, megváltozik a játék ritmusa. Ezekben a pillanatokban kell jobbnak lennünk.”

A túloldalon Pep Guardiola már jóval derűsebben értékelt: „Az első félidő nem volt rossz, de a jobb oldalon nem volt elég mozgás, nem támadtuk a területeket. A második félidőben viszont fantasztikus három gólt szereztünk.”

Külön kiemelte fiatal játékosát, Nico O'Reilly teljesítményét: „Mindig ott van, ahol lennie kell, hihetetlen fizikuma van, és képes felvenni a versenyt a legjobb szélsőkkel.”

A Manchester City menedzsere a következő rangadó(k)ra is előretekintett: „Fontos meccs jön az Arsenal ellen. Hat pont a hátrányunk, ha kikapunk, gyakorlatilag vége, de egy döntetlen sem ideális. Nyugodtnak kell maradnunk és meccsről meccsre haladni. Hat bajnoki van hátra és egy FA-kupa-elődöntő. Nem tűnik soknak, de valójában rengeteg minden történhet még.”

A City a győzelmével versenyben maradt a bajnoki címért, míg a Chelsea-nek sürgősen megoldást kell találnia a visszatérő mentális megingásokra, ha nem akar még mélyebb gödörbe kerülni.

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

CHELSEA–MANCHESTER CITY 0–3 (0–0)

London, Stamford Bridge. Vezette: Kavanagh

CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 88.), W. Fofana, Hato, Cucurella – M. Caicedo (Essugo, 82.), Andrey Santos (Lavia, 67.) – Estevao (Garnacho, 67.), Palmer, P. Neto – Joao Pedro (L. Delap, 82.). Vezetőedző: Liam Rosenior

MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly (Ait-Nouri, 64.) – Bernardo Silva (M. Kovacic, 81.), Rodri – Semenyo, Cherki (Foden, 76.), Doku (Savinho, 76.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola

Gólszerző: O'Reilly (51.), Guéhi (57.), Doku (68.)