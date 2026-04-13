A Chelsea edzője magára vállalta a súlyos vereséget; Guardiolát az Arsenalról kérdezték
A második félidőben hengerelt a City a Chelsea otthonában
Liam Rosenior vezetőedző kritikusan nyilatkozott a BBC Sportnak a Chelsea teljesítményéről, különösen a második játékrész kapcsán: „Nem volt elég jó a második félidőnk. Rosszul kezdtünk, nem tudtuk felszabadítani a tizenhatosunkat, és nem tartottuk meg a labdát. Az első öt percben beszorítottak minket, majd gólt kaptunk. Az elmúlt hónapban hasonló a történet, amikor hátrányba kerülünk. Egy ilyen erős csapat ellen ilyenkor az a legfontosabb, hogy az ember játékban maradjon az azt követő percekben. Nekünk ez nem sikerült, és emiatt nagyon nehéz lett a második játékrész.”
Szóba került a hiányzó Enzo Fernández is, akit klubja fegyelmi okokból mellőzött: „Minden csapat megérezné Enzo hiányát. Hosszú távú döntést hoztunk a klub érdekében. Nincs köztünk személyes probléma, kedden visszatér a kerethez.”
A londoniak trénere saját felelősségét sem hárította: „Én vagyok a felelős, fejlődnünk kell. Nem a hozzáállással volt gond, hanem az önbizalom hiányzott a második félidőben. Nehéz helyzetben vagyunk, de jövő héten újabb hatalmas meccs vár ránk. Bajnoki címért küzdő, kiváló formában lévő csapat ellen játszottunk, de az ilyen meccseken is győzelemért megyünk. Amikor hibázol, megváltozik a játék ritmusa. Ezekben a pillanatokban kell jobbnak lennünk.”
A túloldalon Pep Guardiola már jóval derűsebben értékelt: „Az első félidő nem volt rossz, de a jobb oldalon nem volt elég mozgás, nem támadtuk a területeket. A második félidőben viszont fantasztikus három gólt szereztünk.”
Külön kiemelte fiatal játékosát, Nico O'Reilly teljesítményét: „Mindig ott van, ahol lennie kell, hihetetlen fizikuma van, és képes felvenni a versenyt a legjobb szélsőkkel.”
A Manchester City menedzsere a következő rangadó(k)ra is előretekintett: „Fontos meccs jön az Arsenal ellen. Hat pont a hátrányunk, ha kikapunk, gyakorlatilag vége, de egy döntetlen sem ideális. Nyugodtnak kell maradnunk és meccsről meccsre haladni. Hat bajnoki van hátra és egy FA-kupa-elődöntő. Nem tűnik soknak, de valójában rengeteg minden történhet még.”
A City a győzelmével versenyben maradt a bajnoki címért, míg a Chelsea-nek sürgősen megoldást kell találnia a visszatérő mentális megingásokra, ha nem akar még mélyebb gödörbe kerülni.
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
CHELSEA–MANCHESTER CITY 0–3 (0–0)
London, Stamford Bridge. Vezette: Kavanagh
CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 88.), W. Fofana, Hato, Cucurella – M. Caicedo (Essugo, 82.), Andrey Santos (Lavia, 67.) – Estevao (Garnacho, 67.), Palmer, P. Neto – Joao Pedro (L. Delap, 82.). Vezetőedző: Liam Rosenior
MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly (Ait-Nouri, 64.) – Bernardo Silva (M. Kovacic, 81.), Rodri – Semenyo, Cherki (Foden, 76.), Doku (Savinho, 76.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: O'Reilly (51.), Guéhi (57.), Doku (68.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
31
15
10
6
56–43
+13
55
|4. Aston Villa
32
16
7
9
43–38
+5
55
|5. Liverpool
32
15
7
10
52–42
+10
52
|6. Chelsea
32
13
9
10
53–41
+12
48
|7. Brentford
32
13
8
11
48–44
+4
47
|8. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|9. Brighton
32
12
10
10
43–37
+6
46
|10. Sunderland
32
12
10
10
33–36
–3
46
|11. Bournemouth
32
10
15
7
48–49
–1
45
|12. Fulham
32
13
5
14
43–46
–3
44
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
32
12
6
14
45–47
–2
42
|15. Leeds United
31
7
12
12
37–48
–11
33
|16. Nottingham Forest
32
8
9
15
32–44
–12
33
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
32
7
9
16
40–51
–11
30
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
32
3
8
21
24–58
–34
17