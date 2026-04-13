A Chelsea edzője magára vállalta a súlyos vereséget; Guardiolát az Arsenalról kérdezték

ROCK PÉTER
2026.04.13. 09:30
Liam Rosenior edzőként először volt Pep Guardiola ellenfele (Fotó: Getty Images)
Chelsea Liam Rosenior Pep Guardiola Premier League Manchester City
A Manchester City magabiztos győzelmet aratott a Chelsea otthonában, miután a második félidőben teljesen felőrölte ellenfelét. A londoniak vezetőedzője, Liam Rosenior nem is kertelt a lefújás után: szerinte csapata mentálisan nem bírta a nyomást, míg a vendégek mestere, Pep Guardiola elégedetten értékelt.
Angol labdarúgás
16 órája

A második félidőben hengerelt a City a Chelsea otthonában

A manchesteriek hat pontra közelítették meg az egy mérkőzéssel többet játszó Arsenalt.

Liam Rosenior vezetőedző kritikusan nyilatkozott a BBC Sportnak a Chelsea teljesítményéről, különösen a második játékrész kapcsán: „Nem volt elég jó a második félidőnk. Rosszul kezdtünk, nem tudtuk felszabadítani a tizenhatosunkat, és nem tartottuk meg a labdát. Az első öt percben beszorítottak minket, majd gólt kaptunk. Az elmúlt hónapban hasonló a történet, amikor hátrányba kerülünk. Egy ilyen erős csapat ellen ilyenkor az a legfontosabb, hogy az ember játékban maradjon az azt követő percekben. Nekünk ez nem sikerült, és emiatt nagyon nehéz lett a második játékrész.”

Chelsea v Manchester City - Premier League - Stamford Bridge
Enzo Fernández nyilvánosan utalt arra, hogy játszana a Real Madridban, ezért bűnhődött (Fotó: Getty Images)

Szóba került a hiányzó Enzo Fernández is, akit klubja fegyelmi okokból mellőzött: „Minden csapat megérezné Enzo hiányát. Hosszú távú döntést hoztunk a klub érdekében. Nincs köztünk személyes probléma, kedden visszatér a kerethez.”

A londoniak trénere saját felelősségét sem hárította: „Én vagyok a felelős, fejlődnünk kell. Nem a hozzáállással volt gond, hanem az önbizalom hiányzott a második félidőben. Nehéz helyzetben vagyunk, de jövő héten újabb hatalmas meccs vár ránk. Bajnoki címért küzdő, kiváló formában lévő csapat ellen játszottunk, de az ilyen meccseken is győzelemért megyünk. Amikor hibázol, megváltozik a játék ritmusa. Ezekben a pillanatokban kell jobbnak lennünk.”

A túloldalon Pep Guardiola már jóval derűsebben értékelt: „Az első félidő nem volt rossz, de a jobb oldalon nem volt elég mozgás, nem támadtuk a területeket. A második félidőben viszont fantasztikus három gólt szereztünk.”

Külön kiemelte fiatal játékosát, Nico O'Reilly teljesítményét: „Mindig ott van, ahol lennie kell, hihetetlen fizikuma van, és képes felvenni a versenyt a legjobb szélsőkkel.”

Chelsea v Manchester City - Premier League
Nico O'Reilly ismét nyerőembernek bizonyult (Fotó: Getty Images)

A Manchester City menedzsere a következő rangadó(k)ra is előretekintett: „Fontos meccs jön az Arsenal ellen. Hat pont a hátrányunk, ha kikapunk, gyakorlatilag vége, de egy döntetlen sem ideális. Nyugodtnak kell maradnunk és meccsről meccsre haladni. Hat bajnoki van hátra és egy FA-kupa-elődöntő. Nem tűnik soknak, de valójában rengeteg minden történhet még.”

A City a győzelmével versenyben maradt a bajnoki címért, míg a Chelsea-nek sürgősen megoldást kell találnia a visszatérő mentális megingásokra, ha nem akar még mélyebb gödörbe kerülni.

ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
CHELSEA–MANCHESTER CITY 0–3 (0–0)
London, Stamford Bridge. Vezette: Kavanagh
CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 88.), W. Fofana, Hato, Cucurella – M. Caicedo (Essugo, 82.), Andrey Santos (Lavia, 67.) – Estevao (Garnacho, 67.), Palmer, P. Neto – Joao Pedro (L. Delap, 82.). Vezetőedző: Liam Rosenior
MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly (Ait-Nouri, 64.) – Bernardo Silva (M. Kovacic, 81.), Rodri – Semenyo, Cherki (Foden, 76.), Doku (Savinho, 76.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: O'Reilly (51.), Guéhi (57.), Doku (68.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

  2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

  3. Manchester United

31

15

10

6

56–43

+13 

55 

  4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

  5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

  6. Chelsea

32

13

9

10

53–41

+12 

48 

  7. Brentford 

32

13

8

11

48–44

+4 

47 

  8. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

  9. Brighton

32

12

10

10

43–37

+6 

46 

10. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

11. Bournemouth

32

10

15

7

48–49

–1 

45 

12. Fulham

32

13

5

14

43–46

–3 

44 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

32

12

6

14

45–47

–2 

42 

15. Leeds United

31

7

12

12

37–48

–11 

33 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

32

7

9

16

40–51

–11 

30 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

32

3

8

21

24–58

–34 

17 

 

Legfrissebb hírek

A második félidőben hengerelt a City a Chelsea otthonában

Angol labdarúgás
16 órája

Liverpooli lábnyomok: titkos fegyvert villantott a Liverpool a Fulham ellen?

Angol labdarúgás
19 órája

Megvan a szóbeli megállapodás, a Spurs Liverpoolból igazolhat

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:55

Arne Slot szavaiból kiderült, miért nem játszott Kerkez Milos a Fulham ellen

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:10

Szalah betalált a Fulham ellen, a Liverpool sikerrel hangolt a BL-visszavágóra

Angol labdarúgás
2026.04.11. 20:27

A West Ham kiütötte a Wolverhamptont, kieső helyre taszította a Tottenhamet

Angol labdarúgás
2026.04.10. 22:54

„Érzem a szurkolók és a tulajdonosok támogatását” – Arne Slot a Fulham elleni bajnoki előtt

Angol labdarúgás
2026.04.10. 13:00

Andy Robertson az idény végén távozik a Liverpooltól – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.09. 20:56
Ezek is érdekelhetik