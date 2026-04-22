Nemzeti Sportrádió

A Championshipből is kiesett a korábbi Premier League-bajnok Leicester City

2026.04.22. 10:15
Csalódott Leicester-játékosok a kiesés után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Leicester City angol foci Championship
A tíz évvel ezelőtt még az angol Premier League-ben bajnoki címet ünneplő Leicester City az idény végén kiesik a másodosztályból is.

A közép-angliai klub – amely 2021-ben megnyerte az FA Kupát – kedden 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Hull Cityvel, így maradt a 23., utolsó előtti helyen, és már nem kerülheti el a kiesést. A csalódást jelentő idény vége felé közeledve Aiyawatt Srivaddhanaprabha klubelnök kijelentette, a felelősség őt terheli.

„Nincs mentség, mert voltunk a csúcson, most pedig a mélyponton vagyunk. Őszintén sajnálom, hogy csalódást okoztunk” – közölte. – „Meghozzuk a szükséges döntéseket a klub előremozdítása érdekében, együttműködve az újjáépítésben és a Leicester Citytől elvárt színvonal helyreállításában” – tette hozzá.

A kék-fehérek – akiktől februárban hat pontot levontak a liga pénzügyi szabályainak megsértése miatt – a klub 142 éves történelmében eddig csak egyszer, a 2008–2009-es idényben szerepeltek a harmadosztályban.

 

Legfrissebb hírek

