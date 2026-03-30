Megkezdte a felkészülést a vb-re a női hokiválogatott

„A bajnokság után volt két hét pihenő, most a ráhangolódás napjai vannak, majd belecsapunk a kemény munkába” – jegyezte meg a hátvéd Mayer Fruzsina a magyar szövetség Facebook-oldalán. „Szeretnénk minél többet kihozni ebből a tornából, és megismételni a 2019-es bravúrt, amikor kiharcoltuk az élvonalba jutást.”

Delaney Collins szövetségi kapitány 27 fős együtteséből 21-en ott voltak a tavalyi elit vb-n is, nyolcan pedig részesei voltak az U18-asok januári bennmaradásának. Az első napokat Mátyásföldön tölti a csapat, és Húsvéthétfőn, április 6-án nem hivatalos, zárt kapus edzőmérkőzést játszik Kínával. Ezt követően költöznek át a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumba a játékosok, és április 9-én, csütörtökön este az olaszok ellen tartják a vb-főpróbát.

A világbajnokságot április 12. és 18. között a Vasas Jégcentrumban rendezik, a magyar válogatott a norvég, a francia, a szlovák, a kínai és az olasz csapattal találkozik. Csak az első helyezett jut fel az elit mezőnybe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

A magyar női jégkorong-válogatott kerete

Kapusok: Csordás Csenge (KASI/Rampage), Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Bátyi Boróka (BJA), Dabasi Réka (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s), Horváth Imola (Södertälje), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres), Kreisz Emma (University of Minnesota), Leidt Madeline (Linköping), Metzler Regina (Merchyhurst University), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University), Polónyi Petra (NAHA), Seregély Míra (HKB), Tóth Flóra (Hammarby), Weiler Krisztina (OHA)