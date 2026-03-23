Pep Guardiola: Örülök a győzelemnek, de el kell ismerni, Mikel Arteta majdnem verhetetlen csapatot épített

Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere a meccs utáni sajtótájékoztatón

– Megkönnyebbült? A BL-kiesés után talán úgy kellett ez a siker, mint egy falat kenyér.

– Mindig jó érzés trófeát nyerni, de most különösen nagy szükségünk volt erre, mert nehéz két héten vagyunk túl. Nico O’Rielly elképesztő volt, több szerepkörben tud futballozni.

– Hogyan értékeli a döntőt?

– Az első negyedórában teljesen beszorított minket az Arsenal, szinte fuldokoltunk a pályán. Aztán elkezdtünk futballozni, főleg Jérémy Doku és Rayan Cherki. Nagyon örülök a győzelemnek, de el kell ismerni, Mikel Arteta majdnem verhetetlen csapatot épített. Nem volt egyszerű feladatunk. A győzelem ellenére most nem vagyunk azon a szinten, mint az Arsenal, vagy ahol korábban voltunk, de a klub és a fiatalok szempontjából fontos ez a siker.

– Mennyi esélyt lát ezek után, hogy a bajnokságban ledolgozzák kilencpontos hátrányukat?

– Jobb lenne, ha mi vezetnénk kilenc ponttal, s nem az Arsenal, amelynek a saját kezében van a sorsa. Most nagyon kimerültem, szeretném kipihenni magam. Utána megteszünk mindent, amit tudunk, meglátjuk, mire lesz elég. Kár a West Ham ellen elhullajtott pontokért.

Nem akármilyen mérkőzéssel ajándékozott meg a futball, szombaton töltöttem be ugyanis a huszonegyedik életévemet. Hihetetlen érzés volt duplázni és megnyerni a döntőt, a folytatásra rengeteg erőt ad, hogy legyőztük az Arsenalt. A szüleim eljöttek a meccsre Manchesterből, ez is sokat jelentett nekem. Nico O’REILLY, a Manchester City védője a Sky Sportsnak

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere a meccs utáni sajtótájékoztatón

– Nem érzi úgy, hogy hiba volt Kepa Arrizabalagát nevezni a meccsre kapusnak?

– Egyetlen játékosomnak sincs garantálva a helye a kezdőben. Azért ő kezdett, mert a sorozatban eddig nyújtott teljesítménye meggyőzött arról, hogy ez a helyes döntés. A hiba része a futballnak, sajnos ő most fontos pillanatban hibázott.

– A négy lehetséges trófeából három maradt. Csalódott?

– Szomorúan vonultunk az öltözőbe. Meg akartuk nyerni a Ligakupát, sokat jelentett volna a siker nekünk és a szurkolóinknak is.

– Mi döntötte el a mérkőzést?

– Az első félidőben miénk volt a találkozó legnagyobb helyzete, de nem tudtunk élni vele. A második játékrész elején nem tudtunk mit kezdeni a Manchester Cityvel, majd teljesen váratlanul kaptunk egy gólt, néhány perccel később pedig még egyet. Az ellenfél élt a lehetőségeivel, amikor irányította a mérkőzést, mi meg nem – ez döntött.

Már a mérkőzés előtt is nyugodt voltam. Tartottuk magunkat ahhoz, amit megbeszéltünk, aminek meg is lett az eredménye. Ez a győzelem lökést adhat nekünk a bajnoki hajrára. Valóra vált álom, hogy itt futballozhatok, a jövőben szeretnék még jobban teljesíteni. Ez pályafutásom első trófeája, hálás vagyok Istennek, hogy ez megadatott. Antoine SEMENYO, a Manchester City csatára a Sky Sportsnak

BBC A brit lap tudósítása szerint a Manchester City teljesen megérdemelten győzött. Rosszul sült el Mikel Arteta döntése, hogy Kepa Arrizabalagának szavazott bizalmat az Arsenal kapujában. Kérdés, a bajnoki versenyfutásra milyen hatással lesz a Ligakupa-döntő. MARCA A tekintélyes madridi lap kiemeli, hogy Pep Guardiola edzői pályafutása negyvenedik trófeáját nyerte meg. Nico O’Reilly percek alatt eldöntötte a mérkőzést, ezzel az Arsenal egy trófeáról lemondhat a megszerezhető négyből. Sajtóvisszhang

ANGOL LIGAKUPA

MANCHESTER CITY–ARSENAL 2–0 (0–0)

London, Wembley.Vezette: Peter Bankes

MANCHESTER CITY: Trafford – Nunes, Huszanov, Aké, O’Reilly – Rodri – Semenyo, Cherki (Foden, 90.), B. Silva, Doku – Haaland

ARSENAL: Arrizabalaga – White (G. Jesus, 82.), Saliba, Gabriel, Hincapié (Calafiori, 65.) – Zubimendi, Rice – Saka, Havertz (Madueke, 66.), Trossard (Martinelli, 82.) – Gyökeres

Gólszerző: O’Reilly (60., 64.)