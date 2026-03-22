A Manchester City nyerte meg az angol Ligakupát

VASÁRNAP DÉLUTÁN MEGSZAKADT Mikel Arteta nagy sorozata. A spanyol edző az Arsenal futballistájaként és a menedzsereként sem veszített soha mérkőzést a legendás Wembley-ben, ezúttal viszont a csapata 2–0-ra kikapott a Manchester City-től a Ligakupa-döntőben – a londoniak 1993 óta képtelenek megnyerni ezt a trófeát. Nem könnyítette meg a helyzetüket, hogy sérülés miatt Martin Ödegaardra, Mikel Merinóra és Jurrien Timberre sem számíthattak, mégis kevesen gondolták volna, hogy még gólt sem szerez a csapat.

Mikel Arteta 2016 és 2019 között Pep Guardiola segédedzője volt a City-nél, és többször elmondta, mentoraként tekint rá. De nemcsak ezért ígérkezett izgalmasnak a döntő. A sorozat 66 éve íródó történetében most fordult elő először, hogy a bajnokság aktuális első és második helyezettje csapott össze – nem is okozott csalódást a mérkőzés.

Mindjárt a 7. percben egymás után három nagy védést kellett bemutatnia James Traffordnak. A City 23 éves kapusa a döntőben is megkapta a bizalmat és élt vele. Előbb Kai Havertz lövésénél védett nagyot, majd a kipattanóból Bukayo Saka próbálkozott kétszer. Utólag elmondható, ez volt a találkozó egyik kulcspillanata, nyilvánvalóan másképpen alakult volna a mérkőzés, ha mindjárt az elején vezetést szerez az Arsenal, amely jobban, veszélyesebben kezdett: a 33. percben Viktor Gyökeres kerülhetett volna ziccerbe, ám Nathan Aké az utolsó pillanatban menteni tudott. A folytatásban átvette az irányítást a City, sőt a félidő végén majdnem vezetést szerzett, Antoine Semenyo beadása után Erling Haaland fejelt a kapu fölé. Érdekesség, hogy a norvég csatárnak évek óta nem megy a döntőkben, ezt megelőzően a 2021-es Német Kupa-fináléban szerzett gólt a Borussia Dortmund labdarúgójaként.

A második félidőben Kepa Arrizabalaga és Nico O'Reilly volt a főszereplő. Az Arsenal spanyol kapusa előbb felelőtlenül kifutott a kapujából, majd visszatartotta Antoine Semenyót, aki próbálta mellette elvinni a labdát. Az sem lett volna meglepő, ha kiállítják, de megúszta sárga lappal. Néhány perccel később pedig hatalmasat hibázott. Rayan Cherki veszélytelennek tetsző beadásánál kiejtette a kezéből a labdát, O'Reilly pedig élt a kínálkozó lehetőséggel, közelről az üres kapuba fejelt. Nem sokkal később duplázott: Matheus Nunes beadása után fejelt újra a kapuba.

A manchesteri együttest irányító Pep Guardiola örömittasan futott egyet, és innentől kezdve sokkal felszabadultabban futballozhatott a City. Olyannyira, hogy Cherki az oldalvonal melletti dekázgatással szórakoztatta magát, hergelte az ellenfelet. Az Arsenal kapcsán többször szóba kerül, nem tudja megnyerni az igazán fontos összecsapásokat, és ezúttal sem volt egyszerű helyzetben. Ebben az idényben először került kétgólos hátrányba, de megmutathatta volna erejét azzal, ha innen talpra áll. Nem lehet azt mondani, hogy nem próbálkoztak a londoniak. A 73. percben Riccardo Calafiori fejesét védte Trafford, majd néhány perccel később újra az olasz védő előtt adódott lehetőség, a kapu mellé lőtt. A hajrában a lécet is eltalálta az Arsenal, gólt azonban nem szerzett, így a négy megszerezhető trófeából három maradt: a bajnokságé, a Bajnokok Ligájáé és az FA-kupáé. Aligha szomorkodnának a drukkerek, ha ebből legalább kettőt besöpörne a csapat, ám ahhoz jobban kell teljesítenie a fontos mérkőzéseken. Mert hiába kezdett jobban Mikel Arteta együttese, a találkozó jelentős részében a City akarata érvényesült.

A Manchester City öt év után hódította el újra a Ligakupát, összességében pedig kilencedik alkalommal, és 1974 óta egyetlen finálét sem bukott el a sorozatban. A mérkőzés legjobbjának értelemszerűen a duplázó Nico O'Reillyt választották, s jár a kalapemelés Guardiolának is, aki az egyetlen ötszörös Ligakupa-győztes menedzser lett, megelőzve a négyszeres aranyérmes Brian Clough-t, Sir Alex Fergusont és Jose Mourinhót.

Az igazi bravúr persze az lenne, ha a City a Premier League-ben ledolgozná kilencpontos hátrányát az Arsenallal szemben.

ANGOL LIGAKUPA

DÖNTŐ

Arsenal–Manchester City 0–2 (O'Reilly 60., 64.)