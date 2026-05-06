„Amikor lőttem, elvesztettem az egyensúlyom” – Giuliano Simeone a kimaradt helyzetéről

„Mindannyian nagyon csalódottak vagyunk, volt egy nagyszerű lehetőségünk, amit nem tudtunk kihasználni. Úgy gondolom, a második félidőben sok mindent jól csináltunk, hogy megfordítsuk a mérkőzést. Egyszerűen nem jött össze, hiányzott egy kis szerencse, és őszintén szólva csalódottak vagyunk, így nehéz lenne többet mondani” – idézi a Mundo Deportivo Jan Oblakot,

Az Atlético Madrid kapusa így folytatja: „Csak hajszál híján maradtunk le a döntőről. A csapat meglehetősen új, elég fiatal, és nincs tapasztalata ebben a sorozatban, de nagyon jól teljesített, ezért nagyon büszke vagyok rájuk. Az elmúlt két évben 15 játékost cseréltünk le, ez egy viszonylag új csapat, és nem könnyű eljutni idáig. De ez nem elég. Nem az volt a célunk, hogy bejussunk az elődöntőbe, meg akartuk nyerni a Bajnokok Ligáját. A jó hír az, hogy a csapatnak van jövője. A játékosok fejlődnek, mindent megtesznek a klubért, és ez a legfontosabb. Remélhetőleg jövőre, amikor Madridban, a saját stadionunkban rendezik a döntőt, akkor megnyerjük a BL-t, ez mindenkinek különleges élmény lenne.”

Giuliano Simeone először a szurkolókról beszélt. „Nagyon szomorú este volt. Köszönet azoknak a szurkolóknak, akik eljöttek ide, időt és pénzt áldoztak arra, hogy itt lehessenek és támogassanak minket. Nem tudtuk megadni nekik azt, amit várták.”

A 23 éves spanyol játékos előtt adódott a vendégek legnagyobb helyzete, azonban Gabriel szorításából nem tudta kapuba juttatni a labdát. „Minden nagyon gyorsan történt. Úgy éreztem, hogy amikor lőttem, elvesztettem az egyensúlyom, és nem tudtam rendesen lőni. Ezt éreztem. A játékvezető néhány játékhelyzetben, mint például ebben, vagy az Antoine-t érintőben, nem is nézte meg a VAR-t, és ez nem a mi javunkra döntött.”

Simeone végül Kokéról és Griezmannról is szót ejtett: „Tudjuk, mit adtak a klubnak, és nagyon szomorúak, mint minden Atlético-szurkoló – ők érzik ezt a legmélyebben. Szomorú este ez, de fel kell állnunk, és tovább kell lépnünk.”

„Nagyon fáj, nagyon csalódott vagyok, de büszke a csapatomra, mindent beleadtunk. Lőhettünk volna gólt, csak nem akartak bemenni a helyzetek – ugyanez történt az első mérkőzésen is. A labdarúgás a hatékony befejezésről szól, és ők hatékonyabbak voltak nálunk. Nem fogok a bíróról beszélni, mert megpróbálta a legjobbat kihozni a helyzetből, nincs mit hozzáfűzni – vélte a csapatkapitány Koke, majd az idényt is értékelte – Nagyon izgalmas évünk volt a Spanyol Kupában és BL-ben, a bajnokságban viszont nem voltunk kiegyensúlyozottak, nem teljesítettünk a tőlünk elvárt szinten, és olyan pályákon vesztettünk pontokat, ahol nem lett volna szabad. Ez a csapat nagyon sokat fejlődik, és biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben minden trófeáért harcolni fog.”