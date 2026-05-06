Videó: egy éve még munkatársak voltak, most nekiment Simeone az Arsenal sportigazgatójának

2026.05.06. 09:33
Diego Simeone ezúttal is hozta a formáját (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal kedd este az Atlético Madrid elleni győzelmével bejutott a budapesti BL-döntőbe. A visszavágó hajrájában Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője összetűzésbe keveredett Andrea Bertával, az Arsenal sportigazgatójával, kettejük több mint tíz éven át dolgoztak együtt a spanyol fővárosban.

Andrea Berta 2013-ban csatlakozott az Atlético Madridhoz technikai igazgatóként, majd 2017-től dolgozott sportigazgatóként a spanyol fővárosban. Az ő nevéhez köthető többek között Rodri, Joao Félix, Antoine Griezmann és Rodri szerződtetése is. 2019-ben őt választották a legjobb sportigazgatónak.

Az Arsenal 2025 márciusában jelentette be, hogy Edu Gaspar helyét Berta veszi át a sportigazgatói székben. A keddi BL-visszavágó hajrájában Diego Simeone egyre inkább elvesztette türelmét. Az Atlético Madrid trénere heves összetűzésbe keveredett Andrea Bertával. Az olasz a mérkőzés minél előbbi lefújása mellett érvelt, míg az argentin edző az Arsenal játékosainak időhúzása miatt minél hosszabb ráadást szeretett volna. Simeone végül odament korábbi munkatársához, meglökte, majd megkérte Daniel Siebert játékvezetőt, hogy távolítsa el Bertát a technikai zónából, írja a Mundo Deportivo.

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 1–0 (1–0)
London, Emirates Stadion, 58 000 néző. Vezette: Siebert (német)
ARSENAL: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 58.) – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 74.) – Saka (Madueke, 58.), Eze (Ödegaard, 58.), Trossard (Martinelli, 83.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
ATLÉTICO: Oblak – Pubill, Le Normand (Sörloth, 57.), Hancko, Ruggeri – G. Simeone (Cardoso, 57.), M. Llorente, Koke, Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Baena, 66.), J. Álvarez (Almada, 66.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Saka (45.)
Továbbjutott: az Arsenal, 2–1-es összesítéssel

