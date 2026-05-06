Videó: egy éve még munkatársak voltak, most nekiment Simeone az Arsenal sportigazgatójának

Andrea Berta 2013-ban csatlakozott az Atlético Madridhoz technikai igazgatóként, majd 2017-től dolgozott sportigazgatóként a spanyol fővárosban. Az ő nevéhez köthető többek között Rodri, Joao Félix, Antoine Griezmann és Rodri szerződtetése is. 2019-ben őt választották a legjobb sportigazgatónak.

Az Arsenal 2025 márciusában jelentette be, hogy Edu Gaspar helyét Berta veszi át a sportigazgatói székben. A keddi BL-visszavágó hajrájában Diego Simeone egyre inkább elvesztette türelmét. Az Atlético Madrid trénere heves összetűzésbe keveredett Andrea Bertával. Az olasz a mérkőzés minél előbbi lefújása mellett érvelt, míg az argentin edző az Arsenal játékosainak időhúzása miatt minél hosszabb ráadást szeretett volna. Simeone végül odament korábbi munkatársához, meglökte, majd megkérte Daniel Siebert játékvezetőt, hogy távolítsa el Bertát a technikai zónából, írja a Mundo Deportivo.

🚨 دييغو سيميوني كان غاضبًا ويتشاجر مع بيرتا pic.twitter.com/cW9UXMaVeK — The Atleti House 🏠 (@AtletiHouse) May 5, 2026