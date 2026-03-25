„A legnagyobb” – csapattársai üzentek a Liverpoolt elhagyó Szalahnak

ROCK PÉTER
2026.03.25. 11:05
Andy Robertson és Mohamed Szalah – 2017-ben csak néhány nap eltéréssel csatlakoztak a Liverpoolhoz (Fotó: Getty Images)
Mint beszámoltunk róla, Mohamed Szalah kedden bejelentette, hogy kilenc idény után elhagyja a Liverpool FC labdarúgócsapatát. Az egyiptomi világsztár nem kevés dicséretet kapott azóta – persze nem a távozás, hanem az elért sikerek miatt.
Joe Gomez már akkor a Liverpool FC-t erősítette, amikor Mohamed Szalah csatlakozott a „vörösökhöz” 2017 nyarán. Az angol válogatott középhátvéd az Instagramon így reagált a nagy bejelentésre:

„Az egyik legnagyobb, aki valaha viselte ezt a mezt. Megtiszteltetés, hogy az első pillanattól kezdve közelről láthattalak. Mindenki tudja, micsoda mentalitásod és hozzáállásod van. A számaid csak megerősítik az örökségedet. Köszönöm mindazt, amit értünk tettél! Alig várom, hogy méltó búcsút kapj, ünnepeljünk téged. A barátságunkért mindig hálás leszek.”

Liverpool Training Session
Mohamed Szalah a kezdetektől jó kapcsolatot ápol Joe Gomezzel (Fotó: Getty Images)

Az elmúlt évtizedben szintén tevékeny részese volt a Liverpool sikereinek Andy Robertson, aki hozzászólásban csak ennyit írt Szalah bejegyzése alá:

A legnagyobb...

Első hét liverpooli évében Jürgen Klopp volt Szalah edzője. A német szakember a BBC Sportnak így nyilatkozott kettőjük kapcsolatáról:

„Nem mondom, hogy könnyű volt vele a közös munka, de nehéz esetnek sem tartom őt. Csak akkor voltak problémák vele, ha nem játszott vagy lecseréltem... Sosem akar leállni, ilyen a felfogása. Folyamatosan fejlődött. Minden nyári szünet után egy új képességgel tért vissza. Jó hatással voltunk egymásra, sokat kihoztunk a másikból. Örökre összekötött bennünket az a pillanat, amikor felemeltük a Premier League trófeáját. A bajnokság egyik legnagyobbjaként fognak rá emlékezni.”

Tottenham Hotspur v Liverpool - UEFA Champions League Final
Mohamed Szalah és társai Jürgen Klopp kezei alatt értek az európai futball csúcsára 2019-ben (Fotó: Getty Images)

A Liverpool egykori balhátvédje, Stephen Warnock a következőket mondta:

„Fenomenális volt. A következetességének és a munkabírásának köszönheti, amit elért. Óriási részt vállalt abban, hogy a Liverpool visszakerült Európa legjobbjai közé. Csak csodálni lehet őt, klublegendává vált.”

A liverpooliak holland válogatott támadója, Cody Gakpo is a közösségi oldalán osztott meg üzenetet Szalahhal kapcsolatban:

„Hálás vagyok, hogy játszhattam veled. Minden nap példát mutattál. Nagyszerű játékos vagy, igazi legenda, aki iránt csak tisztelettel lehetek. A legjobbakat kívánom neked a következő lépésedhez!”

Cody Gakpo első, Mohamed Szalah második Premier League-címe (Fotó: Getty Images)

Szalah eddig 435 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 255 gólt szerzett, amivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa.

Arról egyelőre nem adtak információt a felek, hogy a 33 éves játékos hol folytatja pályafutását.

távozás reakciók Liverpool Mohamed Szalah
