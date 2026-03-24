Hivatalos: Szalah bejelentette, kilenc év után elhagyja a Liverpoolt

Néhány perccel Szalah posztjának megjelenése után már a Liverpool FC hivatalos honlapján is ott volt a hír az egyiptomi szélső távozásáról. Mint a klub honlapján írják: a felek megegyezésre jutottak, hogy az idény végén lezárják kilenc éve íródó közös történetüket.

Szalah maga kérte, hogy „a távozását a lehető leghamarabb bejelentsék a szurkolóknak, ezzel is elébe menve a jövőjét illető találgatásoknak – különös tekintettel a szurkolók iránti tiszteletére és hálájára” – áll a közleményben.

Szalah 2017 nyarán érkezett a Romától a Liverpoolhoz, amelynél az elmúlt kilenc idény során „fokozatosan a klub történetének egyik legnagyobb játékosává nőtte ki magát”, és a csapatot két Premier League-címhez, egy-egy Bajnokok Ligája-, klub-vb-, európai Szuperkupa- és FA-kupa-győzelemhez, valamint két Ligakupa-sikerhez segítette hozzá, továbbá hozzájárult még egy angol Szuperkupa (Community Shield)-diadalhoz is.

Az egyiptomi keddig 435 hivatalos mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 255 gólt szerzett, amivel a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, ezenkívül négyszer volt a Premier League gólkirálya.

„Sajnos elérkezett a nap, amikor bejelentem, az idény végén elhagyom a klubot. Azzal szeretném kezdeni, hogy sohasem hittem volna, hogy ez a klub, a város, az emberek ilyen mély nyomot hagynak az életemben. A Liverpool nemcsak futballklub, hanem szenvedély, történelem, szellemiség is, amit szavakban nem tudok elmagyarázni annak, aki nem tagja a klubnak” – mondta egyebek mellett Szalah az alábbi érzelmes hangvételű videóban.

Arról ugyan sem a klub honlapján nem írnak, sem Szalah nem beszél róla, hogy hol folytatja a pályafutását, ám minden bizonnyal az őt már korábban is csábító szaúdi bajnokságba igazol majd. A legismertebb, legtöbbre taksált arab labdarúgóként ez kevésbé volna meglepő.

Szalah távozásával a kerettől Szoboszlai Dominik legjobb liverpooli barátja távozik, akinek amúgy 2027-ig szóló érvényes szerződése volt a csapattal, ám jó eséllyel most ennek felbontásáról sikerült megállapodni. Még az sem elképzelhetetlen, hogy Szalah következő klubja és a Liverpool már meg is állapodott egymással, így a játékost tulajdonképpen kivásárolja szerződéséből leendő új csapata, ám annak kilétét még nem hozták nyilvánosságra. A hivatalos források mindenesetre egyik verziót sem erősítik meg.