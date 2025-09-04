Nemzeti Sportrádió

Lucas Paquetá beperelheti az FA-t

Németh LőrincNémeth Lőrinc
2025.09.04. 13:30
Paquetá a 2025–2026-os idényben újra formába lendült, 3 mérkőzésen 2 gólt szerzett a West Hamben (Fotó: Getty Images)
Lucas Paquetát 2023 augusztusától kezdve vizsgálta az angol Labdarúgó-szövetség (FA) sportfogadási csalás vádjával, mindez júliusban ért véget. A brazil középpályás ügyvédje a Sky Sportsnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy komolyan fontolóra veszi a per lehetőségét.

Mint azt korábban megírtuk, Lucas Paquetá ellen az FA 2023 augusztusában vizsgálatot indított. A vádak alapján a West Ham United csillaga megszegte az FA sportfogadásra vonatkozó szabályzatát. A vizsgálat alapját az adta, hogy 253 sportfogadó tett tétet arra, hogy Paquetá 2022 novembere és 2023 augusztusa között négyszer fog sárga lapot kapni. Közülük 27 személyt tudtak a brazilhoz csatolni, míg ő állítása szerint mindössze öt emberrel tartotta a kapcsolatot, és velük sem sportfogadásról beszélt. A vizsgálat kezdetekor a középpályás közel állt ahhoz, hogy aláírjon a Manchester Cityhez, amely végül elállt az üzlettől a vádak miatt. 

A vizsgálat ideje alatt a Sky Sports szerint Paquetának mindkét telefonját átfésülték, és több mint 300 törölt üzenetet helyreállítottak, végül nem találtak semmit. Ügyvédje, Alastair Campbell az angol médiumnak a következőket mondta az idén már három gólnál járó középpályásról: „ Lucas egy mélyen vallásos ember, akinek a felesége és a gyermekei a legfontosabbak. A bizonyítékok megmutatták, hogy az ő becsülete, mint ember és játékos megkérdőjelezhetetlen.” 

Az ügyvéd a lehetséges per kapcsán úgy nyilatkozott: „gondolkozunk rajta, de Lucas most a futballra szeretne koncentrálni. Én azt tanácsolnám neki, hogy erősen fontolja meg, hogy pert indítson, hiszen akkoriban nagyon közel volt ahhoz, hogy aláírjon a későbbi bajnok Manchester Cityhez.”

 

FA West Ham United Lucas Paquetá
