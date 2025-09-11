74 vádpontban találták bűnősnek a Chelsea-t – hivatalos

Az FA bejelentése szerint a 74 vádpont a 2009 és 2022 közötti időszakra vonatkozik, amikor a klubot az orosz Roman Abramovics tulajdonolta. A közlemény megjegyzi, hogy elsősorban a 2010–2011-es és a 2015–2016-os idény közötti esemény miatt emeltek vádat.

A Chelsea közölte, hogy „saját kezdeményezésből” jelentette az ügyet a szabályozó szervnek. „A klub tulajdonosi csoportja 2022. május 30-án véglegesítette a klub megvásárlását. A vásárlás lezárását megelőző alapos átvilágítási folyamat során a tulajdonosi csoport tudomást szerzett a korábbi tranzakciókkal kapcsolatos, potenciálisan hiányos pénzügyi jelentésekről és az FA szabályainak egyéb potenciális megsértéséről” – közölte a Chelsea FC egy nyilatkozatban.

„A vásárlás lezárását követően a klub haladéktalanul jelentette ezeket az ügyeket az összes érintett szabályozó szervnek, beleértve az FA-t is. A klub példátlanul átláthatóan járt el ebben a folyamatban, többek között azzal, hogy teljes hozzáférést biztosított a klub irataihoz és történeti adataihoz. Továbbra is együttműködünk az FA-val, hogy a lehető leggyorsabban lezárjuk ezt az ügyet. Szeretnénk kifejezni hálánkat az FA-nak, hogy együttműködött a klubbal ebben a bonyolult ügyben, amelynek középpontjában több mint tíz évvel ezelőtti események állnak.”

A Chelsea 2025. szeptember 19-ig válaszolhat a vádakra.