Nincs vége a magyar hullámnak Liverpoolban, Sallai Roland a legújabb jelölt – sajtóhír

Sacha Tavolieri úgy tudja, hogy a Liverpool FC jobbhátvédet igazolna, ugyanis mind Jeremie Frimpong, mind Conor Bradley sérüléssel küszködik – egyiküknek sem az első az idényben, jó néhányszor Szoboszlai Dominiknak kellett játszania a helyükön.

A forrás szerint előfordulhat, hogy Szoboszlait a válogatottbeli csapattársa, Sallai Roland tehermentesíti majd a poszton, ugyanis a „vörösöknek” ő a második számú jelöltje a téli transzferidőszak utolsó két napján.

Az elsődleges célpont Arne Slot egykori játékosa, Lutsharel Geertruida, aki az RB Leipzig kölcsönjátékosaként a Sunderlandet erősíti.

Lutsharel Geertruida és Arne Slot jól ismerik egymást a Feyenoordból (Fotó: Getty Images)

Ha nem sikerül megszerezniük őt a liverpooliaknak, akkor Sallai felé vehetik az irányt, bár Fabrizio Romano szerint Geertruida már napokkal ezelőtt megegyezett a Liverpoollal, így az említett klubokon múlik az üzlet. Az átigazolási ablak hétfőn, magyar idő szerint este nyolckor ér véget Angliában.

A Goal.com magyarországi honlapja úgy tudja, hogy Sallaira tavaly ősszel figyeltek fel a Liverpoolnál, amikor a csapat a Galatasaray vendége volt a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

A Liverpoolnak két felnőtt magyar válogatott játékosa már van, Szoboszlain kívül Kerkez Milos játszik a Premier League címvédőjénél, míg tehetséges honfitársukkal, Pécsi Ármin kapussal egyelőre az U21-eseknél számolnak elsősorban.