A hazai sportvilág is búcsúzik Fenyő Miklóstól
Mint ismert, szombaton életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós, énekes, dalszerző, aki maga is nagy sport- és futballrajongó volt. Fenyő még gyerekkorában lett a Manchester United szurkolója, míg itthon sokáig az Újpest volt a kedvenc csapata.
Fenyő Miklós januárban tüdőgyulladással került kórházba, s a 78 éves énekes szervezete szombaton vesztette el a rövid lefolyású betegséggel szemben a harcot.
A labdarúgással még gyerekként esett szerelembe, amikor az 1956-os forradalom után családjával három évre elhagyta az országot, majd a hazatérés során 9 hónapig Angliában, Manchesterben élt a família. Itt lett Fenyő a Manchester United rajongója, majd a végleges hazatelepülés után az NB I-ből az Újpest csapata lett a kedvence.
A szombaton elhunyt zenész tavaly januárban az akkori év sportolója díjátadó gálán is fellépett, a Nemzeti Sport Gála ezen fellépés megosztásával köszönt el a legendától.
