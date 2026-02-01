Redzic Damir a Red Bull Salzburgba szerződik – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

2026.02.01. 15:42
Redzic Ausztriában folytathatja (Fotó: DAC)
Minden jel szerint eldőlt a dunaszerdahelyi Redzic Damir sorsa. A 22 éves szélső a korábban Gulácsi Pétert és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Red Bull Salzburghoz igazol.

A magyar válogatott támadó remek őszt tudhat maga mögött, hiszen a DAC mezében 15 tétmeccsen kilenc gólt szerzett, és a Sport napilap osztályzatai alapján a szlovák élvonal (Niké Liga) legjobb játékosa volt – ráadásul november közepén bemutatkozott a magyar nemzeti csapatban is.

Ilyen előzmények után várható volt, hogy a téli átigazolási időszakban több klub is szeretné őt megszerezni. A Glasgow Rangers, a Celtic, az FC Köbenhaven és az RB Salzburg is érdeklődött, konkrét ajánlat is érkezett a DAC-hoz érte.

Redzic még elkezdte a téli felkészülést a sárga-kékekkel – akikkel 2027. június 30-ig van szerződése – és elutazott a csapattal a törökországi edzőtáborba is. Míg az első előkészületi mérkőzésen, az OFK Beograd ellen a kezdőcsapatban volt, hétfőn az Austria Wien ellen már csak csereként játszott fél órát. Szombaton a Trencsén ellen is ott volt a távozóban lévő csatár, ám csupán civilben, a hazai kispad mellett, a korlátnál állva követte a találkozót, s a jövőjével kapcsolatos kérdésekre nem válaszolt.

A mérkőzés alatt nagyon sok szurkoló kért tőle egy-egy közös képet – mint lapunknak elmondták, búcsúfotók készültek. Szerintük az egyszeres magyar válogatott eligazol a DAC-tól és szerettek volna emlékként egy közös fotót.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy eldőlt Redzic Damir jövője, az osztrák Red Bull Salzburgba tart, s a jövő hét elején hivatalossá is válhat a klubváltás – Ausztriában február 6-ig tart az átigazolási időszak. A támadó 4.75 millió euróért (plusz újabb klubváltás esetén továbbértékesítési bónuszt is fizetnek az osztrákok) kerül Salzburgba, négy és fél évre írhat alá a hétfői orvosi vizsgálatokat követően.  

Érdekességként jelezzük, január elején a Lazio 13 millió euróért megszerezte a salzburgiaktól a 22 éves, háromszoros szerb válogatott szélsőt, Petar Ratkovot, akit ugyanaz az ügynökség képvisel, mint Redzic Damirt.

 

Ezek is érdekelhetik