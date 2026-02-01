Szegedi az álomcsapatban, Gidsel révén először lett dán játékos a férfi kézi Eb MVP-je

Majdnem 12 ezer szurkoló adta le szavazatát a Home of Handball applikáción keresztül.

Az álomcsapatba összesen hat ország ad játékost, a döntős Dánia és Németország két-két poszton képviselteti magát.

Eredetileg három magyar játékos is ott volt a posztonkénti jelöltek között, a kapusoknál Palasics Kristófra, a jobbszélsőknél Imre Bencére, a védőknél Sipos Adriánra lehetett szavazni, végül egyikük sem került be az álomcsapatba. Ott van viszont a Szeged horvát jobbszélsője, Mario Sostaric.

Andreas Wolff 2016 és 2024 után harmadszor szerepel a listán, míg Mathias Gidsel személyében az első dán MVP-t köszönhetjük. A jobbátlövő a 2021-es és a 2024-es olimpián, valamint a 2023-as és a tavalyi világbajnokságon is kiérdemelte ezt a különdíjat.

A FÉRFI KÉZILABDA EB ÁLOMCSAPATA

Kapus: Andreas Wolff (Németország)

Jobbszélső: Mario Sostaric (Horvátország)

Jobbátlövő: Francisco Costa (Portugália)

Irányító: Gísli Kristjánsson (Izland)

Beálló: Johannes Golla (Németország)

Balátlövő: Simon Pytlick (Dánia)

Balszélső: August Pedersen (Norvégia)

Védő: Salvador Salvador (Portugália)

Fiatal játékos: Francisco Costa (Portugália)

Legértékesebb játékos (MVP): Mathias Gidsel (Dánia)