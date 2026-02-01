Nemzeti Sportrádió

Szegedi az álomcsapatban, Gidsel révén először lett dán játékos a férfi kézi Eb MVP-je

2026.02.01. 13:52
Mathias Gidsel (jobbra) lett az MVP (Fotó: AFP)
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda Mathias Gidsel férfi kézilabda Eb férfi kézi Eb
A férfi kézilabda Európa-bajnokság záró napján kihirdették a torna álomcsapatát, melybe bekerült a Szeged horvát jobbszélsője, Mario Sostaric, míg az MVP-címet első dánként Mathias Gidsel érdemelte ki.

 

Majdnem 12 ezer szurkoló adta le szavazatát a Home of Handball applikáción keresztül. 

Az álomcsapatba összesen hat ország ad játékost, a döntős Dánia és Németország két-két poszton képviselteti magát. 

Eredetileg három magyar játékos is ott volt a posztonkénti jelöltek között, a kapusoknál Palasics Kristófra, a jobbszélsőknél Imre Bencére, a védőknél Sipos Adriánra lehetett szavazni, végül egyikük sem került be az álomcsapatba. Ott van viszont a Szeged horvát jobbszélsője, Mario Sostaric.

Andreas Wolff 2016 és 2024 után harmadszor szerepel a listán, míg Mathias Gidsel személyében az első dán MVP-t köszönhetjük. A jobbátlövő a 2021-es és a 2024-es olimpián, valamint a 2023-as és a tavalyi világbajnokságon is kiérdemelte ezt a különdíjat.

A FÉRFI KÉZILABDA EB ÁLOMCSAPATA
Kapus: Andreas Wolff (Németország)
Jobbszélső: Mario Sostaric (Horvátország)
Jobbátlövő: Francisco Costa (Portugália)
Irányító: Gísli Kristjánsson (Izland)
Beálló: Johannes Golla (Németország)
Balátlövő: Simon Pytlick (Dánia)
Balszélső: August Pedersen (Norvégia)
Védő: Salvador Salvador (Portugália)
Fiatal játékos: Francisco Costa (Portugália)
Legértékesebb játékos (MVP): Mathias Gidsel (Dánia)

 

Ezek is érdekelhetik