Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: bejelentette a szerb irányító érkezését a Veszprém

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 16:37
null
Stefan Dodics örömmel vett részt az orvosi vizsgálaton (Fotó: One Veszprém HC)
Címkék
férfi kézilabda NB I One Veszprém HC Stefan Dodics átigazolás férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A One Veszprém HC újabb fiatal, nemzetközi tapasztalattal már rendelkező játékossal erősítette meg keretét: a klub Stefan Dodics szerződtetését jelentette be pénteken. A 22 éves szerb irányító a Vojvodinától érkezett, és 2027 nyaráig szóló megállapodást kötött a bakonyiakkal, amely hosszabbítási opciót is tartalmaz.

A veszprémi klub tájékoztatása szerint Stefan Dodics már átesett a kötelező orvosi vizsgálatokon, és amennyiben Xavi Pascual vezetőedző így dönt, akár már február 5-én, a Budakalász elleni bajnoki mérkőzésen bemutatkozhat új csapatában.

A szerb irányítót korosztálya egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon: a 2022-es U20-as Európa-bajnokságon a torna legértékesebb játékosának választották. Fiatal kora ellenére komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik, korábban olyan egykori Bajnokok Ligája-győztes klubokban is szerepelt, mint a Vardar Szkopje, a Kielce, a Zagreb vagy a Celje.

Dodics a szerb válogatott tagjaként a 2026-os Európa-bajnokságon is pályára lépett, ahol különösen a Németország elleni győztes mérkőzésen nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet: azon az összecsapáson a mezőny legjobbjának választották.

Az új igazolás a klub honlapjának nyilatkozva hangsúlyozta, régóta célja volt, hogy a veszprémihez hasonló szintű csapatban szerepeljen. Mint fogalmazott, a One Veszprém Európa élcsapatai közé tartozik, és nem volt kérdés számára a váltás, amikor Xavi Pascual megkereste. Dodics elmondta, az idényben bajnoki címet és Magyar Kupát szeretne nyerni, majd az évad megkoronázásaként a Final Four elérése a cél.

Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója elárulta, a játékos szerződtetését hosszú előkészítő munka előzte meg – az érdeklődésről beszámoltunk korábban. A klub már a nyári időszakban fontolgatta a keret bővítését a belső posztokon, Dodics neve pedig már akkor felmerült. Az őszi hónapok során folyamatosan figyelték a teljesítményét, az Európa-bajnokságon nyújtott játéka – különösen a németek elleni mérkőzés – pedig végleg meggyőzte a vezetőséget. A klub hosszú távon is komoly reményeket fűz a szerb irányító veszprémi szerepléséhez.

 

férfi kézilabda NB I One Veszprém HC Stefan Dodics átigazolás férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Kleinheislerrel és Tajtival is megegyezett a Csíkszereda, előbbitől még várják az aláírást – NS-infó

Minden más foci
1 órája

Pásztor István nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatától

Kézilabda
Tegnap, 11:05

Legutóbb Balatonfüreden kézilabdázó irányítót igazolt az ETO

Kézilabda
2026.01.27. 10:13

Férfi kézi: északmacedón átlövőt igazolt a Tatabánya

Kézilabda
2026.01.27. 09:52

A Puskás Akadémia korábbi játékosával erősítene a Fradi – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 14:33

Fiatal szerb irányítót igazolhat a One Veszprém – sajtóhír

Kézilabda
2026.01.23. 10:27

Másfél évtized után újra német csapatot erősít Edin Dzeko – hivatalos

Német labdarúgás
2026.01.22. 13:43

Több csatárt is vinnének a Puskás Akadémiától, egyikükről egyezség született – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.01.21. 13:38
Ezek is érdekelhetik