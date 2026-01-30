Férfi kézi: bejelentette a szerb irányító érkezését a Veszprém

A veszprémi klub tájékoztatása szerint Stefan Dodics már átesett a kötelező orvosi vizsgálatokon, és amennyiben Xavi Pascual vezetőedző így dönt, akár már február 5-én, a Budakalász elleni bajnoki mérkőzésen bemutatkozhat új csapatában.

A szerb irányítót korosztálya egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon: a 2022-es U20-as Európa-bajnokságon a torna legértékesebb játékosának választották. Fiatal kora ellenére komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik, korábban olyan egykori Bajnokok Ligája-győztes klubokban is szerepelt, mint a Vardar Szkopje, a Kielce, a Zagreb vagy a Celje.

Dodics a szerb válogatott tagjaként a 2026-os Európa-bajnokságon is pályára lépett, ahol különösen a Németország elleni győztes mérkőzésen nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet: azon az összecsapáson a mezőny legjobbjának választották.

Az új igazolás a klub honlapjának nyilatkozva hangsúlyozta, régóta célja volt, hogy a veszprémihez hasonló szintű csapatban szerepeljen. Mint fogalmazott, a One Veszprém Európa élcsapatai közé tartozik, és nem volt kérdés számára a váltás, amikor Xavi Pascual megkereste. Dodics elmondta, az idényben bajnoki címet és Magyar Kupát szeretne nyerni, majd az évad megkoronázásaként a Final Four elérése a cél.

Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója elárulta, a játékos szerződtetését hosszú előkészítő munka előzte meg – az érdeklődésről beszámoltunk korábban. A klub már a nyári időszakban fontolgatta a keret bővítését a belső posztokon, Dodics neve pedig már akkor felmerült. Az őszi hónapok során folyamatosan figyelték a teljesítményét, az Európa-bajnokságon nyújtott játéka – különösen a németek elleni mérkőzés – pedig végleg meggyőzte a vezetőséget. A klub hosszú távon is komoly reményeket fűz a szerb irányító veszprémi szerepléséhez.